Губерниев высказался о скором появлении в «ПСЖ» еще одного россиянина

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался об интересе «ПСЖ» к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову.
– Снова появились новости об интересе «ПСЖ» к Батракову, потянет ли он уровень?
– Если у Батракова есть реальное предложение от «ПСЖ», надо ехать. Хорошая команда, сейчас сам Алексей в самом расцвете сил, молодой. Тем более есть люди, которые помогут с адаптацией, в том числе соотечественник Сафонов.
Для «Локомотива», конечно, это будет потеря. Тем не менее, академия работает хорошо, подход у клуба хороший. Команда без Батракова не рассыплется, а станет только сильнее. Тем более кого‑то на вырученные деньги с продажи Батракова можно будет приобрести.
- 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 30 матчей, забил 16 голов, сделал 11 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
- Срок его контракта с «Локомотивом» рассчитан до середины 2029 года.
Источник: «Матч ТВ»