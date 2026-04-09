Губерниев высказался о скором появлении в «ПСЖ» еще одного россиянина

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался об интересе «ПСЖ» к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову.

– Снова появились новости об интересе «ПСЖ» к Батракову, потянет ли он уровень?

– Если у Батракова есть реальное предложение от «ПСЖ», надо ехать. Хорошая команда, сейчас сам Алексей в самом расцвете сил, молодой. Тем более есть люди, которые помогут с адаптацией, в том числе соотечественник Сафонов.

Для «Локомотива», конечно, это будет потеря. Тем не менее, академия работает хорошо, подход у клуба хороший. Команда без Батракова не рассыплется, а станет только сильнее. Тем более кого‑то на вырученные деньги с продажи Батракова можно будет приобрести.