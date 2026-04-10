Новую эмблему «Марселя» сравнили с логотипом автомобиля из Восточной Европы 70-х

Бывший вратарь «Марселя» Жером Алонсо раскритиковал новый логотип клуба.

«Господи, он некрасивый. Он выглядит как логотип автомобиля из Восточной Европы 70-х, но ничего в нем не работает. Мне посчастливилось играть за этот клуб с великолепным логотипом в 1996 году», – сказал Алонсо.

Ранее клуб-победитель Лиги чемпионов-1992/93 объявил о смене графического знака.

«История клуба органично соединилась с современной и актуальной визуальной идентичностью.

Здесь собраны и переосмыслены ключевые элементы прежних логотипов. Среди них – белое обрамление, вдохновленное логотипом 1973 года, структура буквы M, унаследованная от логотипа 1899 года, плавные изгибы и динамика линий логотипа 1986 года, а также культовое двойное обрамление логотипа 1993 года», – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

При создании знака использован цвет, который клуб называет «марсельским синим», – результатом синтеза «исторических клубных оттенков и культовых оттенков города». Шрифт отражает «архивные материалы» и «средиземноморскую идентичность» Марселя.