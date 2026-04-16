Названы номинанты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА объявил список претендентов на звание лучшего игрока недели по итогам ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.
В него вошли:
- полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо, сделавший голевой пас в игре с «Атлетико»;
- полузащитник «Арсенала» Мартин Субименди;
- нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле («ПСЖ»), оформивший дубль в игре с «Ливерпулем»;
- вингер «Баварии» Майкл Олисе, отметившийся голом в матче с «Реалом».
На прошлой неделе лучшим игроком в Лиге чемпионов признали вратаря «Баварии» Мануэля Нойера.
Источник: официальный сайт УЕФА