Карседо впервые сообщил, сколько «Спартак» за него заплатил

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о своем переходе из «Пафоса» в московский клуб.

«В «Пафосе» я выиграл лигу и кубок – невероятный опыт.

«Спартак» заплатил 600 тысяч евро отступных. Тяжело было уходить, но Россия – это шаг вперeд. Моя семья пока на Кипре, но скоро переедут в Москву», – сказал Карседо в передаче SER Deportivos La Rioja.