  Карседо впервые сообщил, сколько «Спартак» за него заплатил

Карседо впервые сообщил, сколько «Спартак» за него заплатил

Сегодня, 21:01
2

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о своем переходе из «Пафоса» в московский клуб.

«В «Пафосе» я выиграл лигу и кубок – невероятный опыт.

«Спартак» заплатил 600 тысяч евро отступных. Тяжело было уходить, но Россия – это шаг вперeд. Моя семья пока на Кипре, но скоро переедут в Москву», – сказал Карседо в передаче SER Deportivos La Rioja.

  • «Спартак» идет на шестом месте в таблице РПЛ с 42 очками в 24 турах.
  • Клуб назначил испанского тренера Хуана Карлоса Карседо 5 января, заключив с ним контракт до 2028 года.
  • При нем красно-белые выиграли 6 из 9 матчей при 2 поражениях и 1 ничьей.

Источник: телеграм-канал «Спартак Информ»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Карседо Хуан Карлос
Комментарии (2)
...уефан
1776362913
...всё просто, Кубок в Спартаке - семья в Москве! И не иначе...
alefreddy
1776366095
верим в лучшее
