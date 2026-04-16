Карседо впервые сообщил, сколько «Спартак» за него заплатил

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о своем переходе из «Пафоса» в московский клуб.
«В «Пафосе» я выиграл лигу и кубок – невероятный опыт.
«Спартак» заплатил 600 тысяч евро отступных. Тяжело было уходить, но Россия – это шаг вперeд. Моя семья пока на Кипре, но скоро переедут в Москву», – сказал Карседо в передаче SER Deportivos La Rioja.
- «Спартак» идет на шестом месте в таблице РПЛ с 42 очками в 24 турах.
- Клуб назначил испанского тренера Хуана Карлоса Карседо 5 января, заключив с ним контракт до 2028 года.
- При нем красно-белые выиграли 6 из 9 матчей при 2 поражениях и 1 ничьей.
Источник: телеграм-канал «Спартак Информ»