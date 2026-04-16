Чалова предложили двум клубам РПЛ

Алексей Сафонов высказался о возможном уходе Федора Чалова из ПАОК.

Греческий клуб готов продать российского нападающего не менее чем за 1,5 млн евро.

«Игрок хорошего уровня, но ЦСКА, «Спартак», «Динамо» и «Локомотив» вряд ли возьмут его. ЦСКА его не хотел отпускать, а он настойчиво хотел уйти. Его возьмут только в случае, если он будет нужен тренеру. Брать потому что он бывший «армеец» они не будут.

У Чалова был большой пропуск, не самая высокая результативность. Думаю, он может помочь «Крыльям Советов» или «Акрону». Командам второй восьмерки он пригодится», – сказал агент Сафонов.