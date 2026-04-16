Чалова предложили двум клубам РПЛ

Алексей Сафонов высказался о возможном уходе Федора Чалова из ПАОК.
Греческий клуб готов продать российского нападающего не менее чем за 1,5 млн евро.
«Игрок хорошего уровня, но ЦСКА, «Спартак», «Динамо» и «Локомотив» вряд ли возьмут его. ЦСКА его не хотел отпускать, а он настойчиво хотел уйти. Его возьмут только в случае, если он будет нужен тренеру. Брать потому что он бывший «армеец» они не будут.
У Чалова был большой пропуск, не самая высокая результативность. Думаю, он может помочь «Крыльям Советов» или «Акрону». Командам второй восьмерки он пригодится», – сказал агент Сафонов.
- Чалову 28 лет. Нападающий перешел в ПАОК в 2024 году и провел за клуб 64 матча, в которых забил 8 мячей и отдал 8 голевых передач.
- Контракт Чалова с ПАОК действует до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 5 млн евро.
- С февраля 2026 года форвард на правах аренды выступает за турецкий «Кайсериспор», за который он сыграл 9 матчей и не сделал результативных действий.
