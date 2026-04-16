Член КДК РФС арестован по обвинению в мошенничестве

Кировский районный суд Махачкалы арестовал бывшего депутата Народного собрания Дагестана по делу о хищении 137 млн рублей при закупках экспресс-тестов на коронавирус.
Источник в правоохранительных органах уточнил, что арестованным стал Кирилл Глазов, брат действующего министра здравоохранения Дагестана и член КДК РФС.
Объединенная пресс-служба судов региона сообщила, что фигуранта обвинили по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Суд отправил его под стражу на два месяца – до 13 июня 2026 года включительно.
- Следствие считает, что обвиняемый, работая первым зампредседателя комитета по здравоохранению, с ноября 2021 года по март 2022-го в сговоре с бывшим советником главы республики и другими лицами организовал схему хищения бюджетных средств при закупке экспресс-тестов.
- По версии следствия, сотрудники Минздрава Дагестана заключили контракты с коммерческой организацией по завышенной цене, несмотря на более выгодное предложение другого поставщика, а ущерб составил 137 млн рублей.
- РФС еще не сообщал, что будет с местом Глазова в КДК.
Источник: РИА Новости