Член КДК РФС арестован по обвинению в мошенничестве

Сегодня, 20:53
11

Кировский районный суд Махачкалы арестовал бывшего депутата Народного собрания Дагестана по делу о хищении 137 млн рублей при закупках экспресс-тестов на коронавирус.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что арестованным стал Кирилл Глазов, брат действующего министра здравоохранения Дагестана и член КДК РФС.

Объединенная пресс-служба судов региона сообщила, что фигуранта обвинили по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Суд отправил его под стражу на два месяца – до 13 июня 2026 года включительно.

  • Следствие считает, что обвиняемый, работая первым зампредседателя комитета по здравоохранению, с ноября 2021 года по март 2022-го в сговоре с бывшим советником главы республики и другими лицами организовал схему хищения бюджетных средств при закупке экспресс-тестов.
  • По версии следствия, сотрудники Минздрава Дагестана заключили контракты с коммерческой организацией по завышенной цене, несмотря на более выгодное предложение другого поставщика, а ущерб составил 137 млн рублей.
  • РФС еще не сообщал, что будет с местом Глазова в КДК.

Источник: РИА Новости
Россия. Премьер-лига
Пингвины Антарктиды/Форпо
1776362503
РФСПРФ ГРФ интересн, как КДК назначает размер штрафов и куда тратит эти деньги? ⚽
Ответить
...уефан
1776363189
..."Чего ж я не Берия? Чего ж не стреляю?!"(с)/адаптация/...
Ответить
За что бан ?
1776363934
А сколько постылых , явившихся сюда с надеждой , поводив бесцельно рылами , удалились разочарованные .
Ответить
Иван Петров 1986
1776364562
Да все у нас воруют.
Ответить
Cleaner
1776365333
Что будет с местом Глазова в КДК? Придержат для него это место! Такие люди в КДК очень нужны!!!...)))
Ответить
spartak_88
1776365745
Не поделился походу
Ответить
Mirak92
1776366096
Мошенничество в РФ??? Даааладно, никогда же такого не было. Володя контролирует все!
Ответить
Спартач80
1776367314
Рафик невиновник, его педикулёзные заставили. Им пофиг, кто будет оправдывать беспредел, в пользу Зенита...
Ответить
FWSPM
1776370671
оказался аферист. никогда такого не было и вот опять
Ответить
