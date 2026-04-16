Член КДК РФС арестован по обвинению в мошенничестве

Кировский районный суд Махачкалы арестовал бывшего депутата Народного собрания Дагестана по делу о хищении 137 млн рублей при закупках экспресс-тестов на коронавирус.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что арестованным стал Кирилл Глазов, брат действующего министра здравоохранения Дагестана и член КДК РФС.

Объединенная пресс-служба судов региона сообщила, что фигуранта обвинили по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Суд отправил его под стражу на два месяца – до 13 июня 2026 года включительно.