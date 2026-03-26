Президент «Ланса» одной фразой прокомментировал принудительный перенос матча с «ПСЖ»

Президент «Ланса» Жозеф Угурльен отреагировал на резонансное решение Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).

Матч «Ланс» – «ПСЖ» перенесли с 11 апреля на 13 мая.

Это сделано, чтобы парижане получили дополнительное время для подготовки к 1/4 финала Лиги чемпионов.

«ПСЖ» будет играть в ЛЧ с «Ливерпулем» 8 и 14 апреля.

«Ланс» публично выступал против переноса матча с главным конкурентом за чемпионский титул, но их протест проигнорировали.

«ПСЖ» с 60 очками в 26 турах лидирует в таблице Лиги 1, а «Ланс» идет на втором месте с 59 баллами в 27 турах.

«У «Пари Сен-Жермен» есть ресурсы и состав, чтобы играть каждые три дня. У нас – нет», – сказал Угурльен.