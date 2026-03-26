Роналду сорвал переход Малкома в «Аль-Наср»

Нападающий «Аль-Хиляля» Малком рассказал, что мог оказаться в другом саудовском клубе.

«Аль-Наср» тоже был достаточно активен, хотя до конкретики дело и не дошло.

Дело в том, что Криштиану Роналду, чьe мнение, разумеется, там учитывалось, хотел видеть в клубе Отавио, с которым он уже был знаком до этого.

И так получилось, что Отавио поехал в «Аль-Наср», а я в «Аль-Хиляль». Год спустя, мы играли с ними.

Криштиану подошeл и говорит: «А ты не хочешь перейти к нам?» На тот момент у меня уже был контракт, но история получилась хорошая», – заявил Малком.