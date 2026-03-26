Роналду сорвал переход Малкома в «Аль-Наср»

Нападающий «Аль-Хиляля» Малком рассказал, что мог оказаться в другом саудовском клубе.
«Аль-Наср» тоже был достаточно активен, хотя до конкретики дело и не дошло.
Дело в том, что Криштиану Роналду, чьe мнение, разумеется, там учитывалось, хотел видеть в клубе Отавио, с которым он уже был знаком до этого.
И так получилось, что Отавио поехал в «Аль-Наср», а я в «Аль-Хиляль». Год спустя, мы играли с ними.
Криштиану подошeл и говорит: «А ты не хочешь перейти к нам?» На тот момент у меня уже был контракт, но история получилась хорошая», – заявил Малком.
- Летом 2023 года Малком ушел в саудовский клуб за 60 млн евро.
- Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
- Статистика бразильского вингера: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.
Источник: ютуб-канал «Зенита»