«Балтика» запросила увеличение финансирования из областного бюджета

«Балтика» рассчитывает получить от властей Калининградской области больше денег, чем в прошлом году.
Клуб запросил увеличение финансирования из областного бюджета с 350 до 400 миллионов рублей.
Это следует из отчета о финансовых результатах «Балтики» за 2025-й год.
Планируется, что дотации из областного бюджета будут направлены «на финансовое обеспечение расходов по формированию и подготовке команды для участия в ФНЛ и РПЛ».
- «Балтика» набрала 42 очка в 22 турах чемпионата России.
- Калининградцы идут на четвертом месте в таблице, отставая от топ-3 на два балла.
- Их следующий соперник – «Динамо Мх» (5 апреля).
Источник: «РИА Новости»