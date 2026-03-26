Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Балтика» запросила увеличение финансирования из областного бюджета

«Балтика» запросила увеличение финансирования из областного бюджета

26 марта, 19:14
18

«Балтика» рассчитывает получить от властей Калининградской области больше денег, чем в прошлом году.

Клуб запросил увеличение финансирования из областного бюджета с 350 до 400 миллионов рублей.

Это следует из отчета о финансовых результатах «Балтики» за 2025-й год.

Планируется, что дотации из областного бюджета будут направлены «на финансовое обеспечение расходов по формированию и подготовке команды для участия в ФНЛ и РПЛ».

  • «Балтика» набрала 42 очка в 22 турах чемпионата России.
  • Калининградцы идут на четвертом месте в таблице, отставая от топ-3 на два балла.
  • Их следующий соперник – «Динамо Мх» (5 апреля).

Источник: «РИА Новости»
Россия. Премьер-лига Балтика
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1774542032
...в традициях жанра РПЛ...
Ответить
c 7890
1774542242
Балтика в курсе что Россия воюет с НАТО.Деньги нужны на в.ойну.
Ответить
FCSpartakM
1774542385
Молодцы, не пробовали сами зарабатывать?
Ответить
СПОРТ 21 века
1774546154
Это расходы скорее на продукты первой необходимости. Основной капитал клубу выделяется далеко не из бюджета Калининградской области...
Ответить
Fibercore
1774557378
Совсем охренели губеры?! Лучше пустите эти деньгии тренерам спортшкол и бесплатную аммуницию ребятам, чем тратить на шик горефутболёров. Пусть зарабатывают своей игрой!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 