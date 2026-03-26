«Балтика» запросила увеличение финансирования из областного бюджета

«Балтика» рассчитывает получить от властей Калининградской области больше денег, чем в прошлом году.

Клуб запросил увеличение финансирования из областного бюджета с 350 до 400 миллионов рублей.

Это следует из отчета о финансовых результатах «Балтики» за 2025-й год.

Планируется, что дотации из областного бюджета будут направлены «на финансовое обеспечение расходов по формированию и подготовке команды для участия в ФНЛ и РПЛ».