Малком честно ответил на вопрос о возвращении в «Зенит»

Нападающий «Аль-Хиляля» Малком высказался о возможности вернуться в «Зенит».
«Я прожил четыре года в Петербурге и могу сказать, что это были самые счастливые четыре года моей карьеры. Знаю, что однажды может наступить день, когда я вернусь.
Уже говорил об этом с Виллиамом [Оливейрой], Семаком и другими людьми. Я бы с радостью вернулся.
Сейчас у меня действующий контракт с «Аль-Хилялем», и я должен отработать его до конца, но возможность для возвращения сохраняется, потому что моя жена обожает Петербург и Россию.
Это были потрясающие четыре года. Не понимаю, как иностранцы приезжают туда и не задерживаются больше чем на год», – заявил Малком.
- Летом 2023 года Малком ушел в саудовский клуб за 60 млн евро.
- Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
- Статистика бразильского вингера: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.
Источник: ютуб-канал «Зенита»