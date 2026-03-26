Малком честно ответил на вопрос о возвращении в «Зенит»

Нападающий «Аль-Хиляля» Малком высказался о возможности вернуться в «Зенит».

«Я прожил четыре года в Петербурге и могу сказать, что это были самые счастливые четыре года моей карьеры. Знаю, что однажды может наступить день, когда я вернусь.

Уже говорил об этом с Виллиамом [Оливейрой], Семаком и другими людьми. Я бы с радостью вернулся.

Сейчас у меня действующий контракт с «Аль-Хилялем», и я должен отработать его до конца, но возможность для возвращения сохраняется, потому что моя жена обожает Петербург и Россию.

Это были потрясающие четыре года. Не понимаю, как иностранцы приезжают туда и не задерживаются больше чем на год», – заявил Малком.