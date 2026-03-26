  • «Спартак» довел Преснякова до инфаркта: «Едва успели откачать»

«Спартак» довел Преснякова до инфаркта: «Едва успели откачать»

26 марта, 20:56
74

Известный музыкант, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший рассказал о перенесенном инфаркте после поражения красно-белых.

– Ситуация была критическая?

– Да, едва успели откачать. Это апрель 2018-го. Мой любимый «Спартак» в полуфинале Кубка проиграл по пенальти «Тосно».

Поражение принял близко к сердцу – в прямом и переносном смысле. Ну и все, обширный инфаркт. Дальше скорая, десять дней в реанимации, операция. Поставили два стента.

– Ваш «Спартак» и сегодня способен кого угодно до сердечного приступа довести.

– Теперь стараюсь спокойнее реагировать. В чемпионате-то рассчитывать не на что. Какая разница, шестое место займем или четвертое? Если бы за золотые медали боролись, тогда бы, конечно, нервничал, переживал.

А сейчас только матчи с «Зенитом» побаиваюсь смотреть. Пусть ленинградцы не обижаются, но для меня он как красная тряпка. В таких играх волнение зашкаливает, я реально опасаюсь за свое здоровье, поэтому телевизор не включаю.

Счет узнаю позже, из интернета. Когда мои побеждают, сдержанно радуюсь. Когда проигрывают, говорю себе: «Ничего страшного».

  • «Спартак» идет на шестом месте в таблице РПЛ с 38 очками в 22 турах.
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 11 баллов, от топ-3 – 6.
  • В FONBET Кубке России московская команда дошла до 2-го этапа 1/2 финала Пути регионов, где встретится с «Зенитом».
  • Осенью клуб уволил Деяна Станковича с поста главного тренера, сменив его сначала на Вадима Романова, а затем на Хуана Карлоса Карседо.
  • Следующий соперник красно-белых – «Локомотив» (5 апреля).

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (74)
bashnat013
1774548395
А что такое Спартак и кто такой Пресняков !
Ответить
Император 1
1774548810
В таком возрасте вредно волноваться
Ответить
c 7890
1774548919
Всегда окуевал от таких болел.Из за переживаний за свой клуб до инфаркта доходят. Млять это только футбол. Проиграла, выиграла твоя команда---планета Земля никуда не исчезнет.Она и так миллиарды лет существует. А футбол это только игра, которую придумали люди. А твоя жизнь не должна зависеть от просто игры.В жизни есть намного более важные вещи.
Ответить
IVANRUS777
1774550847
Когда Спартак в 90е играл в ЛЧ, тогда конечно переживал сильно и с цска, когда в дерби играли и не могли выиграть долгое время. А сейчас этот внутренний чемпионат с продажными судьями и кубок с каким то сумасшедшим регламентом, в котором не понимаешь вылетели уже или нет, если команда проиграла. Не стоит оно того. Пусть посмотрит на игроков, после поражений идут смеются жизнь удалась, денежки капают.
Ответить
NewLife
1774552420
"телевизор не включаю." Но предлагаю Аленя с Титовым тренерами в Спартак - 3,14здабол.
Ответить
FWSPM
1774558211
бухать надо меньше и сердце в порядке будет. Спартак тут непричем.
Ответить
zigbert
1774582630
Хорошо когда человек умеет контролировать свои эмоции но так бывает не всегда. Все зависит от его характера. Конечно поражение поражению рознь.
Ответить
alefreddy
1774617273
«Ничего страшного» этого больше в таблице
Ответить
