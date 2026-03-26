Вердикт Мостового, кто сильнее – Вагнер Лав или Халк

Александр Мостовой порассуждал о том, кого нужно считать сильнейшим иностранным футболистом в истории чемпионата России.

«По тому, что я видел, Вагнер Лав однозначно входит в тройку лучших легионеров РПЛ.

Было много хороших легионеров в том же «Зените», в «Спартаке» сколько было, в ЦСКА. Если сравнивать по индивидуальным качествам, Халк не слабее, а может – сильнее Вагнера Лава.

Только Халк сыграл в России четыре года максимум, а Вагнер Лав был лет восемь в ЦСКА. От этого тоже можно отталкиваться. Бывает, что футболисты сыграют год-два, и память остаeтся навек», – сказал Мостовой.