Вердикт Мостового, кто сильнее – Вагнер Лав или Халк

Александр Мостовой порассуждал о том, кого нужно считать сильнейшим иностранным футболистом в истории чемпионата России.
«По тому, что я видел, Вагнер Лав однозначно входит в тройку лучших легионеров РПЛ.
Было много хороших легионеров в том же «Зените», в «Спартаке» сколько было, в ЦСКА. Если сравнивать по индивидуальным качествам, Халк не слабее, а может – сильнее Вагнера Лава.
Только Халк сыграл в России четыре года максимум, а Вагнер Лав был лет восемь в ЦСКА. От этого тоже можно отталкиваться. Бывает, что футболисты сыграют год-два, и память остаeтся навек», – сказал Мостовой.
- Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
- Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе армейцев.
- С ЦСКА Вагнер Лав трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз брал Кубок России, четыре раза становился обладателем Суперкубка России, один раз взял Кубок УЕФА.
- В топ-5 лиг Европы Вагнер Лав выступал только за один клуб – за «Монако» в 2016 году. В чемпионате Франции нападающий провел 12 встреч, отметился четырьмя забитыми мячами.
- Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год.
- Статистика бразильца: 148 матчей, 77 голов, 59 ассистов.
