Смолов рассказал, как Собчак повлияла на его выбор новой квартиры

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов заявил, что хотел купить в Москве квартиру с террасой, но его переубедила телеведущая Ксения Собчак.
«Была задача купить квартиру с террасой. Я рассматривал только такие варианты. Но меня отговорила Ксения Собчак.
Когда она брала у меня интервью, рассказала, что у нее была квартира с террасой. И если терраса на втором этаже, то смысла в этом вообще нет.
Очень много геморроя [с уборкой] с учетом количества снега. Должны каждый день приходить люди и убирать, должен быть водосток соответствующий. Проблем много, а пользуешься редко.
Хотел летом выходить на террасу и дышать свежим воздухом, смотреть на Москву», – сказал Смолов.
- Форвард поиграл за «Динамо», «Фейеноорд», «Анжи», «Урал», «Краснодар», «Локомотив», «Сельту» и «БроукБойз».
