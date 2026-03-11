  • Владелец «Акрона» заявил о «дестабилизирующих мыслях» у Дзюбы

Владелец «Акрона» заявил о «дестабилизирующих мыслях» у Дзюбы

11 марта, 09:52
9

Владелец «Акрона» Павел Морозов обратился к капитану и нападающему команды Артему Дзюбе.

«Сейчас не время рассуждать о возвращении в «Спартак», высказывать какие-то дестабилизирующие мысли о прекращении существования клуба, которые ни на чем не основаны. Время собраться и набирать очки вместе с командой, капитаном которой он является», – сказал Морозов.

  • Ранее Дзюба заявил о желании вернуться в «Спартак», а также допустил, что «Акрон» может прекратить существование в случае вылета из РПЛ.
  • 37-летний нападающий в этом сезоне провел за тольяттинцев 18 матчей, забил 5 голов, сделал 4 ассиста.
  • Срок его контракта с «Акроном» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Эмери высказался о Дзюбе, называвшем его «тренеришкой» 13
Дзюба приблизился к рекорду Семака
Дзюба пожаловался на судейство: «Уже надоело, если честно»
Источник: Odds.ru
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
БАЗАРА НЕТ
1773212327
Дзюба уже в Спартаке и так понятно, поднимет с копыт недоклуб))
FFR
1773212698
Короче Дзюбе не 3,14здеть, а играть , забивать голы нужно.
vodomut
1773212773
сколько дзюбу не корми,его все равно в ванну тянет-правая рука чешется!
Император Бомжей
1773213058
Ооо, ну это конфликт)) Все понятно, Дзюбу опять обидели Ткнув его носом, что нужно меньше болтать
...уефан
1773215236
...Дзюба - "дестабилизатор мыслей" и "генератор бреда"...
R_a_i_n
1773219166
Зюбка во всех клубах переругается с руководством и болелами.
Plyash
1773219560
Дзюбла скотинка большая , опять плюнул в колодец , из которого ему пить позволяют . Как таких уродов земля терпит . Ну и нервы у Морозова Павла .
