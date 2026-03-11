Владелец «Акрона» заявил о «дестабилизирующих мыслях» у Дзюбы

Владелец «Акрона» Павел Морозов обратился к капитану и нападающему команды Артему Дзюбе.
«Сейчас не время рассуждать о возвращении в «Спартак», высказывать какие-то дестабилизирующие мысли о прекращении существования клуба, которые ни на чем не основаны. Время собраться и набирать очки вместе с командой, капитаном которой он является», – сказал Морозов.
- Ранее Дзюба заявил о желании вернуться в «Спартак», а также допустил, что «Акрон» может прекратить существование в случае вылета из РПЛ.
- 37-летний нападающий в этом сезоне провел за тольяттинцев 18 матчей, забил 5 голов, сделал 4 ассиста.
- Срок его контракта с «Акроном» рассчитан до 30 июня 2026 года.
