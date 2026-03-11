Названы 11 футболистов, заслуживших сыграть за сборную России в мартовских матчах

Экс-спартаковец Эдуард Мор высказался о составе сборной России на товарищеские матчи в марте.

Команда Валерия Карпина сыграет с Никарагуа и Мали.

Матчи состоятся 27 и 31 марта в Краснодаре и Санкт-Петербурге.

Мали занимает 54‑е место в рейтинге ФИФА, Никарагуа – 131-е.

«Матвей Сафонов, Игорь Дивеев, Максим Осипенко, Даниил Денисов, Данил Круговой, Алексей Батраков, Матвей Кисляк, Александр Головин, Алексей Миранчук, Дмитрий Воробьев, Георгий Мелкадзе», – перечислил Мор игроков, по его мнению, заслуживших место в составе российской сборной в марте.