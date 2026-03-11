Тренер «Тоттенхэма» объяснил замену вратаря на 17-й минуте

Главный тренер «Тоттенхэма» Игор Тудор прокомментировал замену вратаря Антонина Кински в гостевом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (2:5).

22-летнего чеха заменили при счете 0:3 на 17-й минуте на Гульельмо Викарио.

Сын экс-вратаря «Сатурна» и сборной Чехии Антонина Кински-старшего совершил две ошибки. Викарио пропустил через 5 минут после выхода на поле.

«Это очень редкий случай. Я тренирую 15 лет и никогда такого не делал. Это было необходимо, чтобы уберечь парня и команду. Невероятная ситуация.

До матча это был правильный выбор. Тони – очень хороший вратарь, Викарио под давлением. После легко говорить, что решение было ошибочным.

Я разговаривал с Тони после игры. Он умный парень, хороший вратарь. К сожалению, эти большие ошибки произошли в таком важном матче», – сказал Тудор.