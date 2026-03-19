Слот прокомментировал разгром «Галатасарая» «Ливерпулем»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Галатасараем» (4:0).

«Мне понравилась почти каждая минута. Мне понравилось то, как мы играли, как мы прессинговали, как реагировали фанаты, когда «Галатасарай» делал то, что я от него и ждал. Они валялись на земле, размахивали руками, пытались сбить наш настрой, но болельщики сразу на это отреагировали, как и наши футболисты.

Могу посетовать лишь на то, что мы весь сезон создаем намного больше моментов, чем используем, и даже сегодня наш xG выше, чем количество забитых голов! Это маловероятно [когда забиваешь 4 мяча].

Сегодня мы не позволяли уровню нашей игры падать. У соперника не было ни единого шанса, думаю. Мы создавали моменты и одержали хорошую победу, показав хороший футбол», – сказал Слот.