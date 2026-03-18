Чемпион мира-1998 усомнился в Сафонове: «Не внушает полной уверенности»

Бывший защитник сборной Франции Биксант Лизаразю, выигрывавший ЧМ-1998 и Евро-2000, высказался об игре вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (3:0).

Российский вратарь совершил 9 сейвов.

Он предотвратил 2,3 гола – лучший результат в истории ЛЧ для голкиперов из РФ.

После его выноса Хвича Кварацхелия открыл счет в матче.

Сафонов получил наивысшую оценку от Sofascore.

«Несмотря на два неуверенных выхода на верховые мячи, Сафонов провел хороший матч, показав себя очень надежно на линии.

Но одна игра ничего не изменит. Российский вратарь по-прежнему не внушает мне полной уверенности. Его превосходство над Шевалье неубедительно.

Неизвестно, сможет ли он повторить такую игру против более сильных соперников в решающих стадиях», – заявил Лизаразю.