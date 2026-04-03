Мбаппе высказался о том, что «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов в первом сезоне после его ухода

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе рассказал о своем отношении к победе «ПСЖ» в ЛЧ-2024/25.
- Парижане выиграли главный еврокубок в первом же сезоне после ухода Мбаппе.
- Сам форвард с «Реалом» дошел только до 1/4 финала, где мадридцы уступили «Арсеналу».
«Мне было бы обидно, если бы я покинул «ПСЖ» еще раньше и после этого они бы выиграли.
Тогда бы я подумал: «Черт возьми, у меня ничего не получилось». Но я уже дошел до конца книги. За семь лет я сделал все, что мог, и для меня больше не было смысла оставаться.
Когда я принимаю решение уйти, это значит, что в моей книге закончились страницы. Это означает, что история должна быть написана без тебя. Ты внес свой вклад, команда вышла в полуфинал, в финал», – заявил Мбаппе.
- 27-летний француз пока не становился победителем Лиги чемпионов и не брал «Золотой мяч».
Источник: Le Parisien