В «Барселоне» рассказали о состоянии вратаря, замененного в матче с «Ньюкаслом»

Вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия избежал повреждения в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (7:2).

По результатам обследования у футболиста не было выявлено травмы. Игрок сможет выйти на поле в домашнем матче 29-го тура Примеры с «Райо Вальекано» 22 марта.