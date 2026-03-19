В «Барселоне» рассказали о состоянии вратаря, замененного в матче с «Ньюкаслом»

Вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия избежал повреждения в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (7:2).
По результатам обследования у футболиста не было выявлено травмы. Игрок сможет выйти на поле в домашнем матче 29-го тура Примеры с «Райо Вальекано» 22 марта.
- 24-летний Гарсия на 80-й минуте игры с «Ньюкаслом» после сэйва схватился за левую икроножную мышцу и не смог продолжить встречу. Вместо него на поле вышел Войцех Щесны.
- Гарсия в этом сезоне провел 35 матчей за «Барселону», пропустил 35 голов, сыграл на ноль в 14 встречах.
Источник: страница «Барселоны» в соцсети X