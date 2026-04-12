«Спартак» может купить форварда «Локо», игроки ЦСКА – в шорт-листе «Боруссии», Сафонов стал «Генералом КГБ» и другие новости

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Андронов назвал игроков ЦСКА, которые есть в шорт-листе дортмундской «Боруссии».

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Стала известна причина операции Талалаева.

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Карпина попросили не вызывать Сафонова в сборную России.

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