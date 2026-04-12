Мостовой оценил значимость матча «Зенит» – «Краснодар»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мыслями о матче 24-го тура РПЛ «Зенит» – «Краснодар».

– Можно ли говорить, что нас ждет матч за чемпионство?

– Конечно. На данный момент это будет главная игра чемпионата, однозначно. Выиграет «Краснодар» – значит, уже отрывается. Выигрывает «Зенит» – выходит вперед. Сыграют вничью – шанс для других команд, которые рядом. Сыграют они вничью, выиграет ЦСКА, «Локомотив» – они уже будут близко. Все будут болеть за ничью в этом матче, я думаю, – сказал Мостовой.

– На ваш взгляд, здесь кто фаворит?

– По мне, все равно «Зенит» – 55 на 45. Все-таки играют дома, плюс нужно после Кубка реабилитироваться. Думаю, у «Зенита» состав на этот матч будет другим, должна выйти железная основа. А у «Краснодара» многое зависит, конечно, от Джона Кордобы. Задача – выключить его, и все.