Карасев объяснил, почему удалил Педро

Главный арбитр матча «Зенит» – «Краснодар» Сергей Карасев объяснил удаление Педро. Он объявил о своем решении в микрофон по ходу игры.

«После видеопросмотра наказывается игрок команды «Зенит», 20-й номер Педро, за серьезное нарушение правил игры: открытая стопа, высокий контакт. Решение – красная карточка», – сказал Карасев.