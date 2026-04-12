Карасев объяснил, почему удалил Педро

Главный арбитр матча «Зенит» – «Краснодар» Сергей Карасев объяснил удаление Педро. Он объявил о своем решении в микрофон по ходу игры.
«После видеопросмотра наказывается игрок команды «Зенит», 20-й номер Педро, за серьезное нарушение правил игры: открытая стопа, высокий контакт. Решение – красная карточка», – сказал Карасев.
- Карасев удалил Педро на 78-й минуте матча. Бразилец ударил шипами в голень Эдуарду Сперцяну.
- «Зенит» и «Краснодар» сыграли в 24-м туре РПЛ со счетом 1:1.
