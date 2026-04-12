Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Карасев объяснил, почему удалил Педро

Вчера, 21:41
16

Главный арбитр матча «Зенит» – «Краснодар» Сергей Карасев объяснил удаление Педро. Он объявил о своем решении в микрофон по ходу игры.

«После видеопросмотра наказывается игрок команды «Зенит», 20-й номер Педро, за серьезное нарушение правил игры: открытая стопа, высокий контакт. Решение – красная карточка», – сказал Карасев.

  • Карасев удалил Педро на 78-й минуте матча. Бразилец ударил шипами в голень Эдуарду Сперцяну.
  • «Зенит» и «Краснодар» сыграли в 24-м туре РПЛ со счетом 1:1.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Педро Карасев Сергей
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vvv123
1776019420
Ара первым нарушал, а потом подставился.
Ответить
Semenycch
1776019701
Какой высокий контакт? Педро был первым на мяче и не бил армянина, а вот армянин ударил Педро!
Ответить
Император 1
1776019807
Г@в.но.дар заплатил, поэтому удалил
Ответить
Литейный 4 (returned)
1776020057
Повёлся на провокацию армяшки. Гыгыгы
Ответить
FWSPM
1776020113
момент очевидный что там обьяснять
Ответить
Semenycch
1776020560
Все гости на матч премьер категорически против этой красной!
Ответить
Artemka444
1776021628
А то что краснодарец бьет ему по ноге это не считается Просто Карасев мудило лысое
Ответить
алдан2014
1776038143
Карасёв почитал бомбу,понял как его любят,и решил...а удалю как я зенитовца,что б знали как гадости про меня писать. Иш чё придумали,что свищу за газмяс
Ответить
crf57
1776051246
КАРАСЁВ стал судить просто отвратительно!! Пора его на хрен выгнать из футбола!
Ответить
Foxitkuban
1776061195
Не было там красной, на мой взгляд. Просто перестраховался.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 