Кисляк высказался после поражения ЦСКА от «Сочи»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал поражение от «Сочи».

– Четыре поражения в шести матчах после рестарта РПЛ. В чем причина?

– Мы пытаемся найти причину. Понимаем, что для ЦСКА это недопустимо. Будем исправлять ситуацию. «Сочи» переиграл нас за счет гола. Большую часть первого тайма мы создавали моменты. Моменты у нас были, подходы тоже. Подвела реализация. Кроме гола, не хватило завершающего удара.

– Пенальти?

– Не стоит сетовать на судейство. Раз поставили, значит был.

– Насколько Мойзес является сейчас ключевой фигурой?

– Он всегда важная фигура в раздевалке, на поле. Он вышел (на замену), его поддержали болельщики, ему доверяет тренер.