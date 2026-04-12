Кисляк высказался после поражения ЦСКА от «Сочи»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал поражение от «Сочи».
– Четыре поражения в шести матчах после рестарта РПЛ. В чем причина?
– Мы пытаемся найти причину. Понимаем, что для ЦСКА это недопустимо. Будем исправлять ситуацию. «Сочи» переиграл нас за счет гола. Большую часть первого тайма мы создавали моменты. Моменты у нас были, подходы тоже. Подвела реализация. Кроме гола, не хватило завершающего удара.
– Пенальти?
– Не стоит сетовать на судейство. Раз поставили, значит был.
– Насколько Мойзес является сейчас ключевой фигурой?
– Он всегда важная фигура в раздевалке, на поле. Он вышел (на замену), его поддержали болельщики, ему доверяет тренер.
- ЦСКА проиграл «Сочи» в 24-м туре РПЛ со счетом 0:1.
- Единственный гол на 11-й минуте забил Мартин Крамарич с пенальти.
Источник: «Матч ТВ»