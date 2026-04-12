Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Реакция фанатов «Зенита» на ничью с «Краснодаром»

Вчера, 22:06
9

Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» отреагировало на ничью с «Краснодаром» (1:1) в 24-м туре РПЛ.

«ЮБИЛЕЙНО И НА КЛАССЕ ОСТАЛИСЬ ПРИ СВОИХ», – написали болельщики.

  • «Зенит» набрал 52 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» за шесть туров до конца сезона составляет одно очко.
  • «Зенит» проводит 100-й сезон и рискует остаться без трофеев. Кубковый путь уже закончен – на этой неделе петербуржцы проиграли «Спартаку» в серии пенальти и вылетели из Пути регионов.
  • В следующем туре «Зенит» сыграет на выезде против махачкалинского «Динамо», тренируемого Вадимом Евсеевым.
  • «Краснодар» в следующем туре примет калининградскую «Балтику».

Источник: телеграм-канал «Кафешка»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cleaner
1776021474
Уже ДВАЖДЫ ЮБИЛЕЙНО! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
Artemka444
1776021513
Кафешка гондоны
Ответить
Константин-Шапкин-google
1776021711
Ну всё правильно сказали, при своих и остались! Это в лучшем случае. И закономерно. Без обид.
Ответить
За что бан ?
1776021785
А где реакция фанатов «Зенита ? Тут какая-то кафешка , которую местным недалёким типам ,выдают за фанатов .
Ответить
Kosi4ek
1776023267
Реакция фанатов Зенита на сайте бомбардир "ПЛАК ПЛАК ПЛАК"
Ответить
За что бан ?
1776023644
А "алданоид" походу перезагрузился - сменил никнейм и аву , но всё такой же суетной и бестолковый .
Ответить
За что бан ?
1776026272
Не различать фанатов и шарфистов - значит ни черта не смыслить в околофктболе . И если большинство пользователей сайта не "видят" различия умышлено , то для новостника сайта - это роспись в собственной профнепригодности .
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 