Реакция фанатов «Зенита» на ничью с «Краснодаром»

Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» отреагировало на ничью с «Краснодаром» (1:1) в 24-м туре РПЛ.
«ЮБИЛЕЙНО И НА КЛАССЕ ОСТАЛИСЬ ПРИ СВОИХ», – написали болельщики.
- «Зенит» набрал 52 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» за шесть туров до конца сезона составляет одно очко.
- «Зенит» проводит 100-й сезон и рискует остаться без трофеев. Кубковый путь уже закончен – на этой неделе петербуржцы проиграли «Спартаку» в серии пенальти и вылетели из Пути регионов.
- В следующем туре «Зенит» сыграет на выезде против махачкалинского «Динамо», тренируемого Вадимом Евсеевым.
- «Краснодар» в следующем туре примет калининградскую «Балтику».
Источник: телеграм-канал «Кафешка»