  • Семак назвал виновного в плохой игре «Зенита» с «Краснодаром»

Семак назвал виновного в плохой игре «Зенита» с «Краснодаром»

Вчера, 22:33
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак остался недоволен судейством в матче с «Краснодаром». Он считает, что Сергей Карасев испортил игру.

«Жалко, что трактовки и судья испортили игру. Красной карточки не было абсолютно. Педро играл в мяч, убрал ногу. Мне непонятно, откуда красная карточка. Мы привыкли. Трактовки очень сложные.

С «Динамо» Соболеву (попали) в лицо – это не пенальти. И это правильное решение. Со «Спартаком» коснулись игрока, пенальти – и это правильное решение. Я не понимаю. Многие тренеры этого не понимают.

Вы же видите, Мажич трактует моменты, спрашивает, где последовательность. Хотелось бы больше говорить про игру. Очень хочется, чтобы наши руководители внесли ясность в этом вопросе. Если бы не удаление, посмотрели бы еще 20 минут хорошего футбола», – сказал Семак.

  • «Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью со счетом 1:1 в 24-м туре РПЛ.
  • Карасев показал прямую красную карточку Педро на 78-й минуте встречи. Бразилец ударил шипами в голень Эдуарду Сперцяну.
  • «Краснодар» набрал 53 очка и лидирует в турнирной таблице чемпионата России. Отрыв от «Зенита», идущего на втором месте, составляет одно очко. До конца сезона – шесть туров.

Источник: «Матч ТВ»
Max-Min-vkontakte
1776023511
штанга, перекладина...- это отскок, Серёжа)
Ответить
Plyash
1776025340
Штанге спасибо скажи , Сергей Поганович , вообще бы в штаны справился ...
Ответить
Plyash
1776025963
- А судьи хто ? - Газпрём , вестимо ...
Ответить
шахта Заполярная
1776027287
Все пошло овно по трубам. Вы уже своим нытьем всех достали, даже судьи уже тупеют от ваших юбилеев
Ответить
Artemka444
1776027629
Москва как обычно воет и лает как собака ссаная
Ответить
evgevg13
1776033264
Как же он будет ныть и кого винить 19 апреля когда Динамо Мх обыграет Зенит?
Ответить
Павелий
1776035193
Семак: "Жалко, что трактовки и судья испортили игру. Миллер лично занёс ему перед игрой котлету, а он всё равно судил относительно объективно."
Ответить
Сам_себе_сказал
1776055502
и где тут про плохую игру?
Ответить
MURAD F. A.
1776056656
Поплачь ещё...
Ответить
Foxitkuban
1776060818
Соглашусь. На красную не тянуло.
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
