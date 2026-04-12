Семак назвал виновного в плохой игре «Зенита» с «Краснодаром»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак остался недоволен судейством в матче с «Краснодаром». Он считает, что Сергей Карасев испортил игру.
«Жалко, что трактовки и судья испортили игру. Красной карточки не было абсолютно. Педро играл в мяч, убрал ногу. Мне непонятно, откуда красная карточка. Мы привыкли. Трактовки очень сложные.
С «Динамо» Соболеву (попали) в лицо – это не пенальти. И это правильное решение. Со «Спартаком» коснулись игрока, пенальти – и это правильное решение. Я не понимаю. Многие тренеры этого не понимают.
Вы же видите, Мажич трактует моменты, спрашивает, где последовательность. Хотелось бы больше говорить про игру. Очень хочется, чтобы наши руководители внесли ясность в этом вопросе. Если бы не удаление, посмотрели бы еще 20 минут хорошего футбола», – сказал Семак.
- «Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью со счетом 1:1 в 24-м туре РПЛ.
- Карасев показал прямую красную карточку Педро на 78-й минуте встречи. Бразилец ударил шипами в голень Эдуарду Сперцяну.
- «Краснодар» набрал 53 очка и лидирует в турнирной таблице чемпионата России. Отрыв от «Зенита», идущего на втором месте, составляет одно очко. До конца сезона – шесть туров.