Губерниев жестко прошелся по Соболеву из-за его поступка с «Краснодаром»

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил поведение форварда «Зенита» Александра Соболева с «Краснодаром» (1:1).
«Вот эта пантомима в конце… Жeлтая карточка на ровном месте, конечно, так делать не надо.
Ключевой футболист, борется за чемпионство. Ну, Соболев… ах! Не цирк! Футбол!» – сказал Губерниев.
- В добавленное время Соболев, находясь на газоне, задел ногой полузащитника гостей Дугласа Аугусто, после чего тот упал, схватившись за ногу.
- Поднявшись, нападающий «Зенита» начал демонстративно передразнивать соперника: изобразил падение, а затем стал прыгать на одной ноге. После этого он подошел к Аугусто и что-то сказал ему.
- Главный арбитр встречи Сергей Карасев наказал Соболева желтой карточкой.
