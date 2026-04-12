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  • Семин высказался об удалении Педро в матче «Зенит» – «Краснодар»

Семин высказался об удалении Педро в матче «Зенит» – «Краснодар»

12 апреля, 22:55
10

Юрий Семин поделился наблюдениями от просмотра матча «Зенит» – «Краснодар».

– Это был матч двух лидеров. Такая игра держала в напряжении всех болельщиков. Ничья – закономерный результат, на победу никто не наиграл. Никто не совершил яркого индивидуального действия, чтобы принести одной или другой команде победу. «Зенит» и «Краснодар» хорошо сыграли в защите. Судейство можно назвать нормальным, кроме момента с удалением. Разве можно за такой фол показывать красную карточку? Мне это непонятно. Сперцян сразу встал после контакта.

– Развязка чемпионата снова будет в последнем туре?

– Не думаю, потому что команды, которые находятся в нижней части таблицы, могут преподнести сюрприз.

  • «Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью со счетом 1:1 в 24-м туре РПЛ.
  • Главный арбитр Карасев показал прямую красную карточку Педро на 78-й минуте встречи. Бразилец ударил шипами в голень Эдуарду Сперцяну.
  • «Краснодар» набрал 53 очка и лидирует в турнирной таблице чемпионата России. Отрыв от «Зенита», идущего на втором месте, составляет одно очко. До конца сезона – шесть туров.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Семин Юрий
Комментарии (10)
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За что бан ?
1776024474
Что я и говорю . И чисто физически ,больше пострадал Педро . Я бы ещё понял , если бы фол был с умыслом . А так ..... ЖК для успокоения страстей и то много .
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