Семин высказался об удалении Педро в матче «Зенит» – «Краснодар»

Юрий Семин поделился наблюдениями от просмотра матча «Зенит» – «Краснодар».
– Это был матч двух лидеров. Такая игра держала в напряжении всех болельщиков. Ничья – закономерный результат, на победу никто не наиграл. Никто не совершил яркого индивидуального действия, чтобы принести одной или другой команде победу. «Зенит» и «Краснодар» хорошо сыграли в защите. Судейство можно назвать нормальным, кроме момента с удалением. Разве можно за такой фол показывать красную карточку? Мне это непонятно. Сперцян сразу встал после контакта.
– Развязка чемпионата снова будет в последнем туре?
– Не думаю, потому что команды, которые находятся в нижней части таблицы, могут преподнести сюрприз.
- «Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью со счетом 1:1 в 24-м туре РПЛ.
- Главный арбитр Карасев показал прямую красную карточку Педро на 78-й минуте встречи. Бразилец ударил шипами в голень Эдуарду Сперцяну.
- «Краснодар» набрал 53 очка и лидирует в турнирной таблице чемпионата России. Отрыв от «Зенита», идущего на втором месте, составляет одно очко. До конца сезона – шесть туров.
Источник: «РБ Спорт»