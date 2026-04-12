Семин высказался об удалении Педро в матче «Зенит» – «Краснодар»

Юрий Семин поделился наблюдениями от просмотра матча «Зенит» – «Краснодар».

– Это был матч двух лидеров. Такая игра держала в напряжении всех болельщиков. Ничья – закономерный результат, на победу никто не наиграл. Никто не совершил яркого индивидуального действия, чтобы принести одной или другой команде победу. «Зенит» и «Краснодар» хорошо сыграли в защите. Судейство можно назвать нормальным, кроме момента с удалением. Разве можно за такой фол показывать красную карточку? Мне это непонятно. Сперцян сразу встал после контакта.

– Развязка чемпионата снова будет в последнем туре?

– Не думаю, потому что команды, которые находятся в нижней части таблицы, могут преподнести сюрприз.