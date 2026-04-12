  • Мусаев не пожал руку Аршавину и Радимову после матча с «Зенитом»

Мусаев не пожал руку Аршавину и Радимову после матча с «Зенитом»

Вчера, 21:42
38

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев совершил неоднозначный поступок после матча 24-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

После игры Мусаев дал интервью в эфире «Матч ТВ». Его брали Дмитрий Губерниев и бывшие зенитовцы: Андрей Аршавин и Владислав Радимов.

Закончив диалог, Мусаев пожал руку Губерниеву, а Аршавину и Радимову не стал. Тренер отдал микрофон и ушел в раздевалку.

  • «Краснодар» остался на первом месте в турнирной таблице, имея на счету 53 очка.
  • Команда защищает титул, завоеванный в прошлом сезоне. Это был первый трофей в истории «Краснодара».
  • «Зенит» располагается на второй строчке с 52 очками.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Аршавин Андрей Радимов Владислав Мусаев Мурад
Комментарии (38)
Жека 1988
1776020782
Что за бред, он руку стал протягивать, а эти двое как стояли с микрофонами в правой руке, так и стояли
alefreddy
1776021171
не счел нужным болотным пожать
Max-Min-vkontakte
1776021495
заголовок - бред: Мусаев с Губерниевым пожали руки, после Мурад хотел и с остальными двоими обменяться рукопожатием, но те не проявили таких же стремлений. На том и ушёл Мурад из эфира. Телевизионная картинка же есть, зачем выдумывать?..
Artemka444
1776021545
Мудило
Snek
1776024150
По-моему просто недопонимание было. Мусаев протянул руку, а они сами протупили, он и ушёл.
evgevg13
1776033851
Бомба газпромовские лизоблюды. Ведь по картинке было видно, что Аршавин и Радимову не пожали руку Мусаеву после матча с «Зенитом».
Павелий
1776035300
Вообще очень странно, зачем прожённых зенитовцев приглашать экспертами на матч с его главным соперником в таблице.
алдан2014
1776037664
Логика есть ,они же блохастые. Мало ли
Hector вернулся
1776051292
Кстати тоже обратил на это внимание)
Oldtrafford83
1776055925
И правильно сделал!!!
