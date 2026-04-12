Мусаев не пожал руку Аршавину и Радимову после матча с «Зенитом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев совершил неоднозначный поступок после матча 24-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

После игры Мусаев дал интервью в эфире «Матч ТВ». Его брали Дмитрий Губерниев и бывшие зенитовцы: Андрей Аршавин и Владислав Радимов.

Закончив диалог, Мусаев пожал руку Губерниеву, а Аршавину и Радимову не стал. Тренер отдал микрофон и ушел в раздевалку.