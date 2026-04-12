Мусаев не пожал руку Аршавину и Радимову после матча с «Зенитом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев совершил неоднозначный поступок после матча 24-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).
После игры Мусаев дал интервью в эфире «Матч ТВ». Его брали Дмитрий Губерниев и бывшие зенитовцы: Андрей Аршавин и Владислав Радимов.
Закончив диалог, Мусаев пожал руку Губерниеву, а Аршавину и Радимову не стал. Тренер отдал микрофон и ушел в раздевалку.
- «Краснодар» остался на первом месте в турнирной таблице, имея на счету 53 очка.
- Команда защищает титул, завоеванный в прошлом сезоне. Это был первый трофей в истории «Краснодара».
- «Зенит» располагается на второй строчке с 52 очками.
Источник: «Бомбардир»