Мусаев резко ответил на вопрос о двух российских футболистах в составе «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев на пресс-конференции после ничьей с «Зенитом» (1:1) ответил, почему в стартовом составе его команды было всего два россиянина.
– В основе вышло два россиянина. Как это связано с мечтой Галицкого о команде из 11 воспитанников?
– На сегодняшний день столько воспитанников. Кто сильнее, тот и играет.
Черников бы играл без дисквалификации, Петров травмирован. Велика вероятность, что они бы сыграли сегодня.
Не знаю, как еще прокомментировать ваш вопрос. А у «Зенита» сколько было русских?
– Три [на самом деле четыре].
– Тоже об этом спросите?
- «Краснодар» сохранил лидерство в РПЛ по итогам 24-го тура.
- «Зенит» по-прежнему отстает на одно очко.
- В сегодняшнем матче в старте «быков» вышли вратарь Станислав Агкацев, полузащитник Никита Кривцов и 9 легионеров.
Источник: Спортс“