  • Мусаев резко ответил на вопрос о двух российских футболистах в составе «Краснодара»

Вчера, 23:16
7

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев на пресс-конференции после ничьей с «Зенитом» (1:1) ответил, почему в стартовом составе его команды было всего два россиянина.

– В основе вышло два россиянина. Как это связано с мечтой Галицкого о команде из 11 воспитанников?

– На сегодняшний день столько воспитанников. Кто сильнее, тот и играет.

Черников бы играл без дисквалификации, Петров травмирован. Велика вероятность, что они бы сыграли сегодня.

Не знаю, как еще прокомментировать ваш вопрос. А у «Зенита» сколько было русских?

– Три [на самом деле четыре].

– Тоже об этом спросите?

алдан2014
Мы всегда хотим видеть наших парней в составах команд. Но тут конкуренция за место . И очевидно ,что возможно это был матч за чемпионство. И тут важнее очки. Журналисты просто провокаторы
boris63
Вот поэтому лимит нужен обязательно, и чем жёстче, тем лучше.
Fibercore
Если бы не агенты и клубы с недрами, в Красе бы играло, если не 11 академиков, то 6-7 точно. А Мусаеву на побобного рода вопросы, нужно отвечать в будущем следующее: "Давайте выделим один тур, в котором все клубы будут играть россиянами, и посмотрим на зрелищность или её отсутствие".
Volrad777
А зачем нам российская молодёжь она играет только в молодёжке а потом взрослая жизнь девки и бухло и ты уже кокорин. А иностранцы зарабатывают ростят семьи у них другая мотивация и лучше смотреть на них чем на такую молодёжь
kif123kif
Агкацев, Кравцов, Сперцян / свой воспитанник/
Foxitkuban
А в чем "резкость" этого овета? БомбардЫр - дно!
