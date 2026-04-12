Мусаев резко ответил на вопрос о двух российских футболистах в составе «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев на пресс-конференции после ничьей с «Зенитом» (1:1) ответил, почему в стартовом составе его команды было всего два россиянина.

– В основе вышло два россиянина. Как это связано с мечтой Галицкого о команде из 11 воспитанников?

– На сегодняшний день столько воспитанников. Кто сильнее, тот и играет.

Черников бы играл без дисквалификации, Петров травмирован. Велика вероятность, что они бы сыграли сегодня.

Не знаю, как еще прокомментировать ваш вопрос. А у «Зенита» сколько было русских?

– Три [на самом деле четыре].

– Тоже об этом спросите?