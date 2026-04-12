Федотов оценил удаление Педро в матче «Зенит» – «Краснодар»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов проанализировал спорный момент в матче 24-го тура РПЛ «Зенит» – «Краснодар».

Встречу обслуживал главный арбитр Сергей Карасев.

На 78-й минуте он с помощью ВАР показал прямую красную карточку Педро.

Бразилец ударил шипами в голень Эдуарду Сперцяну.

«Карасeв должен был сам принимать решение, потому что находился в открытой позиции. С его ракурса это как минимум жeлтая карточка. Понятно, что на повторе он уже увидел, что это красная. Педро ответственен за весь эпизод. Если бы контакт был не так высоко и удар пришeлся, к примеру, в голеностоп, то ВАР бы не вмешался и мы бы говорили о жeлтой.

Но тут вышло иначе. Педро находился лицом к мячу, в то время как Сперцян пытался ударить сбоку. Соответственно, в контакте виноват Педро. Он пытался подсогнуть ногу, но уже было поздно – произошла накладка шипами. Ключевое здесь – место попадания», – сказал Федотов.