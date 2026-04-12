Быстров сделал прогноз на матч «Зенит» – «Краснодар»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ с «Краснодаром».
– Владимир, какой ваш прогноз на матч «Зенит» – «Краснодар»?
– Я, пожалуй, сегодня не буду делать никакого прогноза. По моему мнению, в предстоящем матче может произойти все что угодно. Мне кажется, что в этой встрече нет явного фаворита. На мой взгляд, мы увидим хорошую игру только в том случае, если легионеры петербургского клуба захотят поиграть в футбол.
– Джон Кордоба является примером для легионеров петербургского клуба?
– Как уже говорил, повторюсь: Кордоба, в отличие от некоторых, как минимум бегает по футбольному полю! (Смеется.)
– За кого будете болеть в предстоящей встрече?
– А я не болельщик, а просто зритель. Мне хочется наслаждаться футболом, но пока не получается в таких играх.
- Матч «Зенит» – «Краснодар» пройдет сегодня в Санкт-Петербурге, начало – в 19:30 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- «Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, имея на счету 52 очка. «Зенит» с 51 очком располагается на второй строчке.