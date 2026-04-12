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Быстров сделал прогноз на матч «Зенит» – «Краснодар»

12 апреля, 18:50
3

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ с «Краснодаром».

– Владимир, какой ваш прогноз на матч «Зенит» – «Краснодар»?

– Я, пожалуй, сегодня не буду делать никакого прогноза. По моему мнению, в предстоящем матче может произойти все что угодно. Мне кажется, что в этой встрече нет явного фаворита. На мой взгляд, мы увидим хорошую игру только в том случае, если легионеры петербургского клуба захотят поиграть в футбол.

Джон Кордоба является примером для легионеров петербургского клуба?

– Как уже говорил, повторюсь: Кордоба, в отличие от некоторых, как минимум бегает по футбольному полю! (Смеется.)

– За кого будете болеть в предстоящей встрече?

– А я не болельщик, а просто зритель. Мне хочется наслаждаться футболом, но пока не получается в таких играх.

  • Матч «Зенит»«Краснодар» пройдет сегодня в Санкт-Петербурге, начало – в 19:30 мск.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • «Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, имея на счету 52 очка. «Зенит» с 51 очком располагается на второй строчке.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Быстров Владимир
Комментарии (3)
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Челнинец
1776010662
ВСЯ СТРАНА ЗА БЫКОВ БУДЕТ БОЛЕТЬ, КРАСНОДАР ВПЕРЕД))
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АЛЕКС 58
1776012127
Вот и начались провокации телячьи с первых минут
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