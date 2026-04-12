Галактионов двумя словами описал игру «Локомотива» с «Динамо Мх»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча с «Динамо Мх». Команды сыграли вничью со счетом 1:1 в 24-м туре РПЛ.

Игрой недоволен, безобразное качество. И движение, и работа с мячом, мысль – все это нам нужно ускорять. В последние 15–20 минут мы создали необходимое давление. Хорошо, что этот матч свели вничью. Справедливости ради стоит сказать, что у Александра Руденко, Зелимхана Бакаев, Николая Комличенко были моменты, чтобы увеличивать счет. Но именно по содержанию игры мы должны быть гораздо лучше.

Соперник играл организованно, большим количеством футболистов оборонялся и не давал нам пространства, чтобы разбежаться. В этом плане «Динамо» нужно отдать должное.