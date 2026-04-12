Мостового шокировал результат матча РПЛ: «Что это было?»

Александр Мостовой отреагировал на поражение ЦСКА от «Сочи» в 24-м туре РПЛ.

«У ЦСКА весной случилась какая-то поломка. Как машина, которая вроде едет, но что-то постоянно стучит.

У меня один вопрос после матча: что это было? Я не увидел ЦСКА с горящими глазами, который был даже совсем недавно. Я не увидел эти глаза. ЦСКА нагнетал, давил, но не было футбольной злости. У многих глаза какие-то бездушные. Не знаю, с чем это связано. Они проиграли «Сочи», который уже в ФНЛ. Уйма вопросов к ЦСКА», – сказал Мостовой.