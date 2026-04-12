Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Семак прокомментировал ничью «Зенита» с «Краснодаром»

Вчера, 21:56
10

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча с «Краснодаром». Команды сыграли вничью со счетом 1:1 в 24-м туре РПЛ.

«Расстроены, до пропущенного мяча игра была нормальной, первый тайм был хорошим с нашей стороны. Второй тайм получился сумбурным, удаление во многом испортило ход игры. В меньшинстве сложнее стало, но нормально играли.

Во втором тайме старались перестраховаться, играли по результату, учитывая, что должны были появляться свободные зоны, «Краснодару» нужно было атаковать. Но, к сожалению, плохо сыграли на подборе в моменте с пропущенным мячом, впоследствии игра уже поменялась», – сказал Семак.

  • «Зенит» набрал 52 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» за шесть туров до конца сезона составляет одно очко.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Семак Сергей
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1776020404
Краснодар не может— судья поможет
Ответить
Литейный 4 (returned)
1776020672
Падла судья. Гыгыгы
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1776021186
РФСПРФ ГРФ видно было, что Краснодар усилился в нападении последние полчаса, а где бразильцы? По сути Вендела не было на поле во втором тайме... По всей видимости, грядёт третий юбилейный ... Надо было Семаку во втором тайме защиту усиливать, тут квалификация проявляется ⚽
Ответить
Strige
1776021194
А запищал униженный Зенит, на судью тянуть стали... ыыы смешно, Зенит на судью жалуется )))
Ответить
Константин-Шапкин-google
1776021827
Повторюсь, на 60й минуте они просели. Краснодар просто больше хотел победить!
Ответить
Томик
1776026178
А где же "это не был пенальти"? Вы тут его вообще его слова приводите?
Ответить
Foxitkuban
1776061151
Вот это "прокомментировал", конечно. Просто пересказал игру.
Ответить
