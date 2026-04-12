Семак прокомментировал ничью «Зенита» с «Краснодаром»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча с «Краснодаром». Команды сыграли вничью со счетом 1:1 в 24-м туре РПЛ.

«Расстроены, до пропущенного мяча игра была нормальной, первый тайм был хорошим с нашей стороны. Второй тайм получился сумбурным, удаление во многом испортило ход игры. В меньшинстве сложнее стало, но нормально играли.

Во втором тайме старались перестраховаться, играли по результату, учитывая, что должны были появляться свободные зоны, «Краснодару» нужно было атаковать. Но, к сожалению, плохо сыграли на подборе в моменте с пропущенным мячом, впоследствии игра уже поменялась», – сказал Семак.