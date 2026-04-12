Евсеев 7 раз выругался в интервью после «Локо» – в игре с «Балтикой» было 12

Вчера, 20:36
8

Главный тренер «Динамо Мх» Вадим Евсеев прокомментировал ничью с «Локомотивом». Команды сыграли вничью со счетом 1:1 в 24-м туре РПЛ.

«Вы игру смотрели? Много моментов было у «Локомотива»? «Динамо», ***, не то что на равных играет, ***, но по крайней мере, ***, мы играем в футбол, ***. И мы хотим играть в атаку, ***, а не как раньше тут было – в оборону играли, ***. Вот о чем надо говорить, ***. Кардинально команда меняется», – сказал Евсеев в эфире «Матч Премьер».

  • Евсеев ранее произнес 12 ругательств за 37 секунд во время интервью после матча с «Балтикой» в 23-м туре РПЛ.
  • КДК РФС оштрафовал российского специалиста на 100 тысяч рублей за неспортивное поведение.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Локомотив Евсеев Вадим
FFR
1776015596
Уже есть положительный сдвиг.))
Интерес
1776016074
Рецидивист упорствует в своём знании классического русского.
рылы
1776017291
быдло тупое.
vvv123
1776019774
Верю, рекорд будет побит!
Cleaner
1776020874
Да, Евсеев был сегодня крайне сдержан. Всего семь раз. Наверное, встал на путь исправления...)))
Plyash
1776022289
Да быкует , и знает , за что его помнят . А так то , дурак дураком , он что , не знает , что дети футбол смотрят . Идиот . Был бы рядом с ним с внуком , в***л бы ему в табло с удовольствием .
Urtíca
1776026851
Горбатого могила исправит.
vick-north-west
1776041454
Крайне бесполезно и однообразно использует великий русский мат. Дайте ему послушать Семёна Слепакова или Сергея Бойко.
