Евсеев 7 раз выругался в интервью после «Локо» – в игре с «Балтикой» было 12

Главный тренер «Динамо Мх» Вадим Евсеев прокомментировал ничью с «Локомотивом». Команды сыграли вничью со счетом 1:1 в 24-м туре РПЛ.

«Вы игру смотрели? Много моментов было у «Локомотива»? «Динамо», ***, не то что на равных играет, ***, но по крайней мере, ***, мы играем в футбол, ***. И мы хотим играть в атаку, ***, а не как раньше тут было – в оборону играли, ***. Вот о чем надо говорить, ***. Кардинально команда меняется», – сказал Евсеев в эфире «Матч Премьер».