  • Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Краснодар»: 12 апреля 2026

Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Краснодар»: 12 апреля 2026

Вчера, 18:21
15

Стали известны стартовые составы на матч 24-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Зенит» и «Краснодар». Игра состоится 12 апреля, начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Адамов, Сантос, Дркушич, Нино, Дивеев, Барриос, Вендел, Энрике, Джон, Соболев, Глушенков.

Главный тренер: Сергей Семак

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Гонсалес, Ленини, Сперцян, Батчи, Аугусто, Кривцов, Кордоба.

Главный тренер: Мурад Мусаев

С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!

Карасев объяснил, почему удалил Педро
Федотов оценил удаление Педро в матче «Зенит» – «Краснодар»
Обзор матча «Зенит» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит
Kosi4ek
1776008525
А почему в цветах Зенита так много черного цвета? Что стало с Великом клубом?
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1776008602
РФСПРФ ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛА Кафешка, шутка. Факт дня: в стартовом составе "Зенита" в два раза больше игроков с российскими паспортом, чем в "Краснодаре". ⚽ Для понимания: два в "Зените", один в "Краснодаре".
Ответить
FROLL007
1776008831
Не хватает Мантуана. Жаль травмировался.
Ответить
волчарик
1776008859
После сыгранных сегодня матчей стало окончательно понятно, что за золото только Зенит и Краснодар.
Ответить
волчарик
1776009527
Надеюсь посмотреть классный футбол и получить приятный результат. Всем кто любит футбол приятного просмотра.
Ответить
волчарик
1776009933
Сегодня забьет Ерохин.
Ответить
Челнинец
1776010770
Краснодар вперед!!!! Вся страна за вас, кроме неадекатных болел Бзенита !
Ответить
Император 1
1776011474
Коровы, а почему у вас россиян в два раза меньше, ведь лишь в Зените леги одни играют
Ответить
