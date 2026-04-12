Стали известны стартовые составы на матч 24-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Зенит» и «Краснодар». Игра состоится 12 апреля, начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Адамов, Сантос, Дркушич, Нино, Дивеев, Барриос, Вендел, Энрике, Джон, Соболев, Глушенков.

Главный тренер: Сергей Семак

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Гонсалес, Ленини, Сперцян, Батчи, Аугусто, Кривцов, Кордоба.

Главный тренер: Мурад Мусаев

