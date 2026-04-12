Мусаев оценил ничью «Краснодара» с «Зенитом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарий после матча с «Зенитом». Команды сыграли вничью со счетом 1:1 в 24-м туре РПЛ.

– По созданным шансам матч ничейный. В концовке было два отличных шанса, чтобы вырвать победу. Но все закономерно, борьба еще впереди.

– После удаления задача была дожать «Зенит» и выиграть или не пропустить самим?

– Все замены были направлены на атаку, выпустили двух фланговых свежих нападающих, правого защитника. Хотели выиграть, конечно.

– Что сказали в перерыве команде?

– Было видно, что «Зенит» играет на пределе, они показали очень хорошее движение, давление, забили гол. Но у нас тоже были моменты. Я понимал, что мы в игре и нам нужно быть дисциплинированнее, терпеливее во втором тайме. Так и получилось, момент появился, забили, потом удаление, мы перевернули игру и могли выигрывать.

– Если бы вам перед игрой сказали, что вы сыграете с «Зенитом» вничью и чемпионская гонка продолжится, вы бы согласились?

– Если не лукавить, то да. Если взять всю игру, то «Зенит» был лучше в первом тайме, мы – во втором. Все по делу.