Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семак объяснил, почему самый дорогой игрок «Зенита» пропустил матч с «Краснодаром»

Семак объяснил, почему самый дорогой игрок «Зенита» пропустил матч с «Краснодаром»

Вчера, 23:37
8

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал отсутствие в составе на домашнюю игру с «Краснодаром» (1:1) нападающего Джона Дурана.

22-летний колумбиец – самый дорогой футболист сине-бело-голубых по версии Transfermarkt с рыночной стоимостью 25 миллионов евро.

– В каком состоянии Джон Дуран?

Дуран готов. Может, он бы вышел, если бы играли равными составами. Соболев больше двигался, а Дуран не такой мобильный. Исходя из задач после удаления, нам нужны были более мобильные игроки.

Во многих матчах нам приходится играть против команд, которые очень низко обороняются, начинают от ворот, поэтому не видели интенсивности, которая была сегодня.

Много матчей, в которых некуда бежать. Если команда садится, мы играем на 30 метрах. Скорости не те, надо контролировать мяч, искать пространство, а это тяжело при насыщенной обороне команд.

  • «Зенит» объявил о переходе Дурана 9 февраля.
  • За два месяца нападающий забил 2 гола в 7 матчах – оба с пенальти.
  • «Аль-Наср» зимой 2025-го платил «Астон Вилле» за колумбийца 77 млн евро.
  • Первую часть сезона-2025/26 он провел в «Фенербахче».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Дуран Джон Семак Сергей
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
За что бан ?
1776026400
Дуран готов . Напрочь .
Ответить
FWSPM
1776027137
на серию пенальти придержал
Ответить
BRO_football
1776027213
Семаку нужны навыки ныряния Соболева. А Дуран пока что не владеет такой техникой
Ответить
Павелий
1776035524
Сирожа, кто там оборонялся? Ты хоть статистику по владению мячом сам иногда проверяй, а не доверяй всем своим 14 помощникам.
Ответить
Бумбраш
1776044777
Да бухал Дюран и буй он ложил на сырожу и всех остальных
Ответить
anatolich72
1776056375
Соболев лучше, он как рыба в воде, ныряет на 100 баллов
Ответить
R_a_i_n
1776059192
Если перевести, то Семак сказал, что Дуран бесполезный и даже дельфин на его фоне смотрится зверем)
Ответить
ЗПРФ-Газ
1776061153
Вчера ЗПРФ во втором тайме играли , как УФА ... На своем поле тянули время и выставили автобус...
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 