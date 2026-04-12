Семак объяснил, почему самый дорогой игрок «Зенита» пропустил матч с «Краснодаром»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал отсутствие в составе на домашнюю игру с «Краснодаром» (1:1) нападающего Джона Дурана.

22-летний колумбиец – самый дорогой футболист сине-бело-голубых по версии Transfermarkt с рыночной стоимостью 25 миллионов евро.

– В каком состоянии Джон Дуран?

– Дуран готов. Может, он бы вышел, если бы играли равными составами. Соболев больше двигался, а Дуран не такой мобильный. Исходя из задач после удаления, нам нужны были более мобильные игроки.

Во многих матчах нам приходится играть против команд, которые очень низко обороняются, начинают от ворот, поэтому не видели интенсивности, которая была сегодня.

Много матчей, в которых некуда бежать. Если команда садится, мы играем на 30 метрах. Скорости не те, надо контролировать мяч, искать пространство, а это тяжело при насыщенной обороне команд.