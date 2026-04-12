Карседо объяснил 1:1 «Спартака» с «Ростовом»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо дал комментарий после матча с «Ростовом».

«Спартак» сыграл с «Ростовом» со счетом 1:1 в 24-м туре РПЛ.

На гол Романа Зобнина ростовчане ответили забитым голом с пенальти Мохаммада Мохеби.

Красно-белые набрали 42 очка и занимают шестое место в турнирной таблице. Следующий матч – 19 апреля против «Ахмата».

«Это не тот результат, на который мы рассчитывали. Мы видим, и по другим матчам тоже, что всем непросто, команды, которые находятся в середине таблицы и ниже, бьются. Сегодня мы заработали это очко.

Жедсон может играть на разных позициях, он показывал это по ходу текущего сезона, в матче с «Зенитом» он играл крайнего защитника во втором тайме. Это футболист, которым я доволен.

Чувствовалась опредeленная усталость после игры с «Зенитом», поездка сюда была достаточно долгой. Но никаких оправданий быть не может. Хотели добавить свежести заменами во втором тайме.

Хотели добавить глубины в атаке, потому что непросто было преодолевать оборонительную линю соперника. У всех команд одинаковое расписание. Мы продолжаем биться за важные цели, постараемся восстановиться за неделю и набрать три очка в следующей игре, – сказал Карседо в эфире «Матч ТВ».