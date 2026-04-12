Карседо объяснил 1:1 «Спартака» с «Ростовом»

Вчера, 19:19
10

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо дал комментарий после матча с «Ростовом».

  • «Спартак» сыграл с «Ростовом» со счетом 1:1 в 24-м туре РПЛ.
  • На гол Романа Зобнина ростовчане ответили забитым голом с пенальти Мохаммада Мохеби.
  • Красно-белые набрали 42 очка и занимают шестое место в турнирной таблице. Следующий матч – 19 апреля против «Ахмата».

«Это не тот результат, на который мы рассчитывали. Мы видим, и по другим матчам тоже, что всем непросто, команды, которые находятся в середине таблицы и ниже, бьются. Сегодня мы заработали это очко.

Жедсон может играть на разных позициях, он показывал это по ходу текущего сезона, в матче с «Зенитом» он играл крайнего защитника во втором тайме. Это футболист, которым я доволен.

Чувствовалась опредeленная усталость после игры с «Зенитом», поездка сюда была достаточно долгой. Но никаких оправданий быть не может. Хотели добавить свежести заменами во втором тайме.

Хотели добавить глубины в атаке, потому что непросто было преодолевать оборонительную линю соперника. У всех команд одинаковое расписание. Мы продолжаем биться за важные цели, постараемся восстановиться за неделю и набрать три очка в следующей игре, – сказал Карседо в эфире «Матч ТВ».

Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Карседо Хуан Карлос
Комментарии (10)
...уефан
1776011246
...ну-вот, началась "переписка Каутского с Энгельсом"...
oyabun
1776011708
Если Карседо "очень доволен" игрой самого дорогого нашего игрока, то всё очень печально.
VVM1964
1776013998
Твоя вина сегодня не меньше чем игроков, которые провели сегодня крайне не выразительно игру !!! Стартовый состав с расположением игроков не был угадан, так же как и замены, и их своевременность !(...
subbotaspartak
1776014037
Не надо объяснять необъяснимого... Гол - хорошо, но где вы были остальной первый тайм?... Да и второй.... Объяснит он...
Everest13
1776014796
Обидно ... Спартак опять обделался, там где должен был ломать. Ну наслаждайтесь...
alefreddy
1776020998
Джику подкинул на вентилятор-вот результат
