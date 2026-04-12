Осинькин – после 1:0 с ЦСКА: «Грехи не давали нам побеждать»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин дал комментарий после матча с ЦСКА.

– На все матчи мы настраиваемся максимально. ЦСКА набрал ход, но нам деваться было некуда. Мы играли с максимальным настроем, мы заслуженно забили гол. Потом инициатива перешла к ЦСКА. Они создали моменты в конце игры, мы этот темп не выдержали. У нас и травмы были, три вынужденные замены, это повлияло. Сейчас у нас психологически сложный период. Важно, что ребята выходят и бьются. Мы по‑настоящему играли, выкладывались на максимум.

– В чем отличие сегодняшнего матча от предыдущих?

– Мы «Рубину» проиграли (0:1), когда по нашим воротам нанесли один удар. С «Краснодаром» (1:2) и «Спартаком» (2:3) мы могли набирать какие‑то очки. Но что‑то не получалось. Может, это были наши грехи, которые не давали нам возможности набирать очки. Сегодня Пасха, может, тут есть какая‑то связь.