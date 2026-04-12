  • Стали известны стартовые составы на матч «Ростов» – «Спартак»: 12 апреля 2026

Стали известны стартовые составы на матч «Ростов» – «Спартак»: 12 апреля 2026

Сегодня, 15:21
4

Стали известны стартовые составы на матч 24-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Ростов» и «Спартак». Игра состоится 12 апреля, начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Ростов»: Ятимов, Вахания, Мелeхин, Чистяков, Семенчук, Миронов, Щетинин, Кучаев, Мохеби, Роналдо, Сулейманов.

Главный тренер: Джонатан Альба

«Спартак»: Максименко, Дмитриев, Ву, Джику, Зобнин, Литвинов, Умяров, Барко, Фернандеш, Маркиньос, Угальде.

Главный тренер: Хуан Карлос Карседо

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов
Комментарии (4)
рылы
1775997623
денисова куда подевали? есть шанс на ничью)
Иван Петров 1986
1776000642
А где Дениска? Без него это уже не Спартак.
alefreddy
1776004316
Джику слабое звено в защите
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
