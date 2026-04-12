Стали известны стартовые составы на матч 24-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Ростов» и «Спартак». Игра состоится 12 апреля, начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Ростов»: Ятимов, Вахания, Мелeхин, Чистяков, Семенчук, Миронов, Щетинин, Кучаев, Мохеби, Роналдо, Сулейманов.
Главный тренер: Джонатан Альба
«Спартак»: Максименко, Дмитриев, Ву, Джику, Зобнин, Литвинов, Умяров, Барко, Фернандеш, Маркиньос, Угальде.
Главный тренер: Хуан Карлос Карседо
Источник: «Бомбардир»