Стали известны стартовые составы на матч 24-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Ростов» и «Спартак». Игра состоится 12 апреля, начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Ростов»: Ятимов, Вахания, Мелeхин, Чистяков, Семенчук, Миронов, Щетинин, Кучаев, Мохеби, Роналдо, Сулейманов.

Главный тренер: Джонатан Альба

«Спартак»: Максименко, Дмитриев, Ву, Джику, Зобнин, Литвинов, Умяров, Барко, Фернандеш, Маркиньос, Угальде.

Главный тренер: Хуан Карлос Карседо

С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!