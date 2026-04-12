Челестини прокомментировал поражение ЦСКА от «Сочи»

Сегодня, 16:59
11

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини подвел итоги проигранного матча 24-го тура РПЛ против «Сочи».

– Можно ли назвать сегодняшний матч позором? Почему вы проиграли команде, которая набрала 9 очков?

Мне точно не стыдно. Мы провели плохой первый тайм. Последняя неделя была тяжелой для нас. Мы за последние три матча отдали много сил, из‑за этого были опустошены в первом тайме.

Во втором тайме мы отдали все. Необходимо аккуратнее относиться к словам. Давайте назовем этот матч плохим с первым таймом, который стоил нам победы.

– Как вы оцените игру Лусиано и тех, кто создает ему моменты?

– Мы создавали опасность. Во втором тайме были моменты. Мы проиграли не из‑за этого, мы проиграли из‑за первого тайма, где были опустошены.

Это не вопрос атаки, обороны или полузащиты. Сегодня мы просто не сделали достаточно, особенно в первом тайме.

– Как вам игра Козлова? На него много давления в ЦСКА. Он не потерялся на поле?

– Он тоже провел хороший матч. Козлов будет иметь свободу действий, если мы будем владеть мячом.

Я не видел, что он был в хорошем состоянии. Но он хорошо выглядел в других матчах. У молодых игроков бывают спады и удачные периоды. Это нормально. Я доволен Козловым.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сочи ЦСКА Челестини Фабио
Gwynbleidd
1776002713
Всем доволен, только проиграли команде с последнего места с 9 очками и 50 пропущенными мячами!
Ответить
evgevg13
1776002901
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини: Мне точно не стыдно.Это нормально. Я доволен.
Ответить
bset
1776002960
Короче все хорошо. Проиграли уже выбывшему Сочи - норм.
Ответить
kolich4848
1776003265
Фаб. Хватит позорить Клуб. Команда тебя сливает.
Ответить
boris63
1776003455
Честно уже задолбали его чугунные отмазки, где всё хорошо но забить блин последней команде не шмогла. В первом тайме Сочи полностью переиграли миллионеров,а этот чудо тренер говорит что всё хорошо, какое нафиг хорошо если команда не забивает аутсайдеру. Сломал паскуда команду,что характерно и рукамиводству ЦСКА будет мозги компасировать со своими отвальными, позорище.
Ответить
АЛЕКС 58
1776003508
Ты может и доволен,только тобой все недовольны
Ответить
Император Бомжей
1776004093
Игоря с Днюхой, поздравили!)))
Ответить
CSKA57
1776004714
Футболисты устали, тренер тоже устал. Все устали...
Ответить
Mirak92
1776005213
В начале было норм, было эхо Николича, потом этому нервно больному дали волю, трансферы и еще шаболду свою на базу привел. Все пошло по х... Привет всем, кто его нахваливал. Я сразу скептически отнёсся к нему. Говорил, что развалит все. Мне стыдно за клуб
Ответить
shurik45
1776005680
Ставить Козлова в старт ,считаю ,что это ошибка тренера ,так как он больше игрок ротации ,нежели ключевой.
Ответить
