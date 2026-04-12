Челестини прокомментировал поражение ЦСКА от «Сочи»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини подвел итоги проигранного матча 24-го тура РПЛ против «Сочи».

Армейцы потерпели домашнее поражение со счетом 0:1.

Единственный гол на 11-й минуте забил Мартин Крамарич с пенальти.

Несмотря на победу, «Сочи» остался на последнем месте в таблице РПЛ.

ЦСКА опустится на шестую строчку в лиге, если «Спартак» обыграет «Ростов».

– Можно ли назвать сегодняшний матч позором? Почему вы проиграли команде, которая набрала 9 очков?

– Мне точно не стыдно. Мы провели плохой первый тайм. Последняя неделя была тяжелой для нас. Мы за последние три матча отдали много сил, из‑за этого были опустошены в первом тайме.

Во втором тайме мы отдали все. Необходимо аккуратнее относиться к словам. Давайте назовем этот матч плохим с первым таймом, который стоил нам победы.

– Как вы оцените игру Лусиано и тех, кто создает ему моменты?

– Мы создавали опасность. Во втором тайме были моменты. Мы проиграли не из‑за этого, мы проиграли из‑за первого тайма, где были опустошены.

Это не вопрос атаки, обороны или полузащиты. Сегодня мы просто не сделали достаточно, особенно в первом тайме.

– Как вам игра Козлова? На него много давления в ЦСКА. Он не потерялся на поле?

– Он тоже провел хороший матч. Козлов будет иметь свободу действий, если мы будем владеть мячом.

Я не видел, что он был в хорошем состоянии. Но он хорошо выглядел в других матчах. У молодых игроков бывают спады и удачные периоды. Это нормально. Я доволен Козловым.