Экс-судья Федотов объяснил, почему вратаря «Сочи» не удалили в игре с ЦСКА

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов дал оценку спорному эпизоду на 62-й минуте матча 24-го тура между ЦСКА и «Сочи».
- Армейцы дома проиграли со счетом 0:1.
- Матч судил Сергей Цыганок.
- На 62-й минуте он не удалил вратаря «Сочи» Александра Дегтева, сбившего вингера ЦСКА Кирилла Глебова за пределами штрафной площади.
«Цыганок принимает правильное решение, назначая штрафной удар и показывая желтую карточку вратарю «Сочи» за срыв потенциальной атаки.
Почему не лишение явной возможности забить:
1. Мяч далеко от игрока ЦСКА;
2. Мяч уходит в край поля;
3. Мяч не находится под контролем.
Правильное решение: желтая карточка за срыв потенциальной атаки», – написал Федотов в своем телеграм-канале.
Источник: телеграм-канал Игоря Федотова