Экс-судья Федотов объяснил, почему вратаря «Сочи» не удалили в игре с ЦСКА

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов дал оценку спорному эпизоду на 62-й минуте матча 24-го тура между ЦСКА и «Сочи».

Армейцы дома проиграли со счетом 0:1.

Матч судил Сергей Цыганок.

На 62-й минуте он не удалил вратаря «Сочи» Александра Дегтева, сбившего вингера ЦСКА Кирилла Глебова за пределами штрафной площади.

«Цыганок принимает правильное решение, назначая штрафной удар и показывая желтую карточку вратарю «Сочи» за срыв потенциальной атаки.

Почему не лишение явной возможности забить:

1. Мяч далеко от игрока ЦСКА;

2. Мяч уходит в край поля;

3. Мяч не находится под контролем.

Правильное решение: желтая карточка за срыв потенциальной атаки», – написал Федотов в своем телеграм-канале.