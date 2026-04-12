Мелкадзе уличили в симуляции

12 апреля, 11:17
3

Эксперт «Спорт-Экспресса» по судейству Александр Бобров считает, что нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе симулировал в матче 24-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:2).

«На 37-й минуте матча 24-го тура чемпионата России «Крылья Советов»«Ахмат» (2:2) судья Ян Бобровский не отреагировал на падение Георгия Мелкадзе остановкой игры и назначением пенальти. Однако спустя пару минут после вмешательства ВАР Павла Шадыханова и АВАР Евгения Кукуляка и просмотра повторов рефери изменил первоначальное решение и наказал самарцев пенальти.

В том моменте защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов слегка попал своей бутсой в левую бутсу Мелкадзе. А нападающий опустил свою правую ногу на газон, развернулся, подогнул левую ногу и упал – в надежде заработать 11-метровый.

Тренерам соперников грозненской команды и всем защитникам нужно учитывать особенность игры Мелкадзе и его неустойчивость на футбольном поле, а также нюансы работы российских видеоарбитров, которые считают такие падения причиной для назначения пенальти», – написал Бобров.

  • 29-летний уроженец Москвы стоит 1,2 миллиона евро. У него контракт до лета 2027 года.
  • В сезоне чемпионата России у Георгия 23 матча, семь голов, четыре результативные передачи.
  • Этой весной Мелкадзе дебютировал за сборную России – в товарищеском матче против сборной Никарагуа (3:1), который состоялся в марте в Краснодаре.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ахмат Мелкадзе Георгий
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1775985813
Этот бобров также разбирается в футболе, как Орзул и чердак)
Ответить
Интерес
1775986442
Да нормальный пеналь! Хватит заниматься хренью, типа "недостаточный контакт", "нарисовал" и т.д.Бобров-на шапки!!!
Ответить
