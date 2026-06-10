Мелкадзе отказался переходить в «Зенит»

Нападающий «Ахмата» Георгий Меладзе обозначил, что переходить в «Зенит» не готов.

– Каким видите свое будущее в «Ахмате»? Уже были слухи про «Локомотив» и другие клубы РПЛ. Следующий сезон планируете провести в Грозном или готовы рассматривать предложения от других команд?

– На сегодняшний день у меня контракт с «Ахматом». Все. Я думаю только об «Ахмате». То, что там решают клубы между собой, – это уже не мое дело. И на следующий сезон у меня цель точно быть в пятерке с «Ахматом».

– Я видел вашу цитату от 2020 года – вы говорили, что переходить в «Зенит» не готовы из-за того, что уважаете «Спартак». В этом плане ничего не изменилось?

– Нет. Мне кажется, если придет «Зенит», то придут и другие клубы. В этом случае выберу другую команду.

– А какие-то еще команды есть в вашем черном списке?

– Думаю, что нет.

– А ЦСКА? Тоже принципиальный соперник для «Спартака».

– Да, принципиальный, поэтому, наверное, тоже. Хотя у них коллектив такой хороший. Много ребят оттуда знаю. Но из-за болельщиков им тоже придется отказать.

– То есть, вы реально готовы отказать «Зениту» и ЦСКА из-за того, что сильно привязаны к «Спартаку» и спартаковскому прошлому?

– Да, я воспитанник «Спартака». И все-таки немного по-другому смотрю на всю эту историю.

– В последние годы клубный патриотизм как будто на второй план отходит. Уже произошло много переходов из ЦСКА в «Спартак», из «Спартака» в «Зенит»...

– Хотя знаете, давайте ЦСКА вычеркнем из этого черного списка. Только «Зенит» оставим.

– «Зенит» сейчас более принципиальный соперник для «Спартака»?

– В последние лет 10-15 лет, мне кажется, что да. А так раньше, конечно, это был ЦСКА.