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Мелкадзе отказался переходить в «Зенит»

10 июня, 13:59
9

Нападающий «Ахмата» Георгий Меладзе обозначил, что переходить в «Зенит» не готов.

– Каким видите свое будущее в «Ахмате»? Уже были слухи про «Локомотив» и другие клубы РПЛ. Следующий сезон планируете провести в Грозном или готовы рассматривать предложения от других команд?

– На сегодняшний день у меня контракт с «Ахматом». Все. Я думаю только об «Ахмате». То, что там решают клубы между собой, – это уже не мое дело. И на следующий сезон у меня цель точно быть в пятерке с «Ахматом».

– Я видел вашу цитату от 2020 года – вы говорили, что переходить в «Зенит» не готовы из-за того, что уважаете «Спартак». В этом плане ничего не изменилось?

– Нет. Мне кажется, если придет «Зенит», то придут и другие клубы. В этом случае выберу другую команду.

– А какие-то еще команды есть в вашем черном списке?

– Думаю, что нет.

– А ЦСКА? Тоже принципиальный соперник для «Спартака».

– Да, принципиальный, поэтому, наверное, тоже. Хотя у них коллектив такой хороший. Много ребят оттуда знаю. Но из-за болельщиков им тоже придется отказать.

– То есть, вы реально готовы отказать «Зениту» и ЦСКА из-за того, что сильно привязаны к «Спартаку» и спартаковскому прошлому?

– Да, я воспитанник «Спартака». И все-таки немного по-другому смотрю на всю эту историю.

– В последние годы клубный патриотизм как будто на второй план отходит. Уже произошло много переходов из ЦСКА в «Спартак», из «Спартака» в «Зенит»...

– Хотя знаете, давайте ЦСКА вычеркнем из этого черного списка. Только «Зенит» оставим.

«Зенит» сейчас более принципиальный соперник для «Спартака»?

– В последние лет 10-15 лет, мне кажется, что да. А так раньше, конечно, это был ЦСКА.

  • 29-летний Мелкадзе в этом сезоне провел за «Ахмат» 34 матча, забил 8 голов, сделал 4 ассиста.
  • Срок его контракта с грозненцами рассчитан до середины 2027 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость Мелкадзе в 1,8 миллиона евро.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Ахмат Зенит Мелкадзе Георгий
Комментарии (9)
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andrei-sarap-yandex
1781090298
не смешите МЕЛКАДЗЕ в ЗЕНИТ ??? МЕЛКАДЗЕ остался последним на земле ????он не может играть ....деревянный..его клуб УРАЛ
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Цугундeр
1781092250
)) Кому ты нужен, старый плешивый поросёнок?)
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Good_win_ФКСМ
1781093396
даже Мелкадзе понимает, что заднеприводная бо.мжарня - это эволюционный тупик любого футболиста, да еще и с нормальной ориентацией....
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Литейный 4 (returned)
1781094383
Да его в Зенит даже мячики подавать не возьмут. Есть более классные. Тем более он свинарником попорчен. Гыгыгы
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Garrincha58
1781094891
ну для чего выдумывать такой бред Зениту лучше возобновить карьеру Кержакова и то полезней будет
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Айболид
1781095909
Прикольно так - его никто не приглашал , но он отказался . Понятно , что "гуДалины" больше двух влов в заголовке не читают . Видимо на ихи рассчитаны подобные "сенсации".
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Анатолий-Зыба-vkontakte
1781167140
А кто ему предлагал переход , как то странно отказываться от предложения , которого не было да и никогда не будет
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