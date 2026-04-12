Семин назвал рискованной стратегию «Краснодара»

Бывший тренер сборной России, «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от «Краснодара».

– Кто по игре в РПЛ нравится больше всех?

– «Краснодар». Сбалансированный, имеющий хороший подбор игроков во всех линиях. Самое главное – игроки команды стали тактически играть очень дисциплинированно, и это однозначная заслуга Мусаева.

Хорошо обороняются после потери мяча – либо вся команда сразу включается в прессинг на чужой половине поля, либо грамотно бежит назад. «Краснодар» одинаково хорошо совершает как атакующие, так и оборонительные действия, причем это касается всех. Никто игровую дисциплину не нарушает.

К тому же «быки» хороши физически. Уровень у всех достаточно стабильный и высокий. Раньше они очень много внимания уделяли посторонним вещам – судейским ошибкам, ссорам с чужими командами. Сейчас же они не распыляются и концентрируются только на футболе. И это результат большой работы главного тренера.

«Краснодар» не разыгрывает мяч от вратаря, что делают многие команды, заявляя, что они тем самым якобы играют в атакующий футбол. Нет! Команда Мусаева сделала шаг вперед: когда есть свобода, они начинают разыгрывать от вратаря, когда нет, наоборот, переходят на длинные передачи, учитывая, как сохраняет мяч Кордоба. И им от этого становится легче атаковать.

При этом сколько мячей они забили после того, как соперник разыгрывает мяч от вратаря, не обладая защитниками с соответствующими техническими навыками, и «Краснодар» его отбирает и их за это наказывает.

– Насколько, по-вашему, верна кадровая стратегия «быков» с минимумом запасных, которые могут выйти на замену и усилить игру?

– Мне эта стратегия понятна. Да, риск есть. Зато сохраняется такой уровень участия каждого игрока почти в каждом матче, что это сплачивает команду. Когда раздута заявка, оказывается много недовольных, ведь они даже неизвестно когда на поле выйдут. Это и расхолаживает самих футболистов, и портит атмосферу – уже нет единства.

Мне двадцати игроков в заявке всегда хватало. В той же Англии матчей столько, что двух десятков игроков, конечно, не хватит. Но в нашей [лиге] двадцать – это нормально.