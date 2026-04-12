Семин назвал рискованной стратегию «Краснодара»

Сегодня, 10:03
6

Бывший тренер сборной России, «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от «Краснодара».

– Кто по игре в РПЛ нравится больше всех?

– «Краснодар». Сбалансированный, имеющий хороший подбор игроков во всех линиях. Самое главное – игроки команды стали тактически играть очень дисциплинированно, и это однозначная заслуга Мусаева.

Хорошо обороняются после потери мяча – либо вся команда сразу включается в прессинг на чужой половине поля, либо грамотно бежит назад. «Краснодар» одинаково хорошо совершает как атакующие, так и оборонительные действия, причем это касается всех. Никто игровую дисциплину не нарушает.

К тому же «быки» хороши физически. Уровень у всех достаточно стабильный и высокий. Раньше они очень много внимания уделяли посторонним вещам – судейским ошибкам, ссорам с чужими командами. Сейчас же они не распыляются и концентрируются только на футболе. И это результат большой работы главного тренера.

«Краснодар» не разыгрывает мяч от вратаря, что делают многие команды, заявляя, что они тем самым якобы играют в атакующий футбол. Нет! Команда Мусаева сделала шаг вперед: когда есть свобода, они начинают разыгрывать от вратаря, когда нет, наоборот, переходят на длинные передачи, учитывая, как сохраняет мяч Кордоба. И им от этого становится легче атаковать.

При этом сколько мячей они забили после того, как соперник разыгрывает мяч от вратаря, не обладая защитниками с соответствующими техническими навыками, и «Краснодар» его отбирает и их за это наказывает.

– Насколько, по-вашему, верна кадровая стратегия «быков» с минимумом запасных, которые могут выйти на замену и усилить игру?

– Мне эта стратегия понятна. Да, риск есть. Зато сохраняется такой уровень участия каждого игрока почти в каждом матче, что это сплачивает команду. Когда раздута заявка, оказывается много недовольных, ведь они даже неизвестно когда на поле выйдут. Это и расхолаживает самих футболистов, и портит атмосферу – уже нет единства.

Мне двадцати игроков в заявке всегда хватало. В той же Англии матчей столько, что двух десятков игроков, конечно, не хватит. Но в нашей [лиге] двадцать – это нормально.

  • «Зенит» примет «Краснодар» в 19:30 мск.
  • Команды занимают первые два места в таблице РПЛ – петербуржцы отстают на 1 очко.
  • «Краснодар» защищает титул. «Зенит» проводит 100-й сезон.

Еще по теме:
Экс-капитан «Краснодара» охарактеризовал Галицкого одним словом 1
Быстров высмеял новичка «Зенита» 6
Экс-капитан «Краснодара» описал Кордобу одним словом 23
Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Краснодар Семин Юрий
Интерес
1775978757
А у наших старых клубов другая стратегия-"два равных состава".Получается только на бумаге, и как только происходит замена всех пяти, то команда проседает.
Ответить
Красногорск_Фан
1775978927
Краснодар молодцы. Сегодня их ждет тяжелый матч.
Ответить
Император 1
1775979508
У Краснодара страховка— судьи
Ответить
Plyash
1775981967
Удачи сегодня Краснодару , вся футбольная Россия сегодня с Вами . Питер и Ленинградская обл. отдыхают .
Ответить
АЛЕКС 58
1775982536
В любом случае сегодня выиграет Карась.
Ответить
Главные новости
Мостового шокировал результат матча РПЛ: «Что это было?»
18:00
Обращение ЦСКА к болельщикам после поражения от «Сочи»
17:43
9
Губерниев предсказал исход матча «Зенит» – «Краснодар»
17:25
7
Осинькин – после 1:0 с ЦСКА: «Грехи не давали нам побеждать»
17:13
2
Челестини прокомментировал поражение ЦСКА от «Сочи»
16:59
11
Реакция Мостового на решение «Униона» назначить женщину главным тренером
16:45
4
ФотоЭкс-судья Федотов объяснил, почему вратаря «Сочи» не удалили в игре с ЦСКА
16:25
2
Семин выбрал двух главных фаворитов ЧМ-2026
16:01
3
⚡️ РПЛ. ЦСКА дома проиграл последней команде чемпионата
15:53
73
Экс-капитан «Краснодара» охарактеризовал Галицкого одним словом
15:45
1
Все новости
Все новости
Кисляк высказался после поражения ЦСКА от «Сочи»
17:39
1
ФотоЭкс-судья Федотов объяснил, почему вратаря «Сочи» не удалили в игре с ЦСКА
16:25
2
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Сочи» голы и лучшие моменты (Видео)
15:54
⚡️ РПЛ. ЦСКА дома проиграл последней команде чемпионата
15:53
73
Экс-капитан «Краснодара» охарактеризовал Галицкого одним словом
15:45
1
Федотов разобрал пенальти в матче ЦСКА – «Сочи»
15:30
7
Стали известны стартовые составы на матч «Ростов» – «Спартак»: 12 апреля 2026
15:21
4
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Динамо» Махачкала: 12 апреля 2026
15:20
Быстров высмеял новичка «Зенита»
14:55
6
ВидеоСмолов назвал кумиром украинского футболиста
14:44
7
В ЦСКА объяснили отсутствие Акинфеева в составе на матч с «Сочи»
14:14
4
Агент Батракова ответил, приедут ли представители «ПСЖ» в Москву
13:50
1
Дзюба опубликовал поздравление с Пасхой
13:26
«Локомотив» прервал аренду игрока, травмированного с ноября
12:58
ТрансляцияГде смотреть матч «Акрон» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 12 апреля 2026
12:54
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Сочи»: 12 апреля 2026
12:52
1
Экс-капитан «Краснодара» описал Кордобу одним словом
12:25
23
Ловчев дал ответственное обещание на фоне поступка Хайкина
11:58
16
Черданцев определил однозначного фаворита матча «Зенит» – «Краснодар»
11:55
5
В РПЛ сегодня будет «матч года», считает Мостовой
11:41
26
Мелкадзе уличили в симуляции
11:17
3
Тарханов предостерег «Краснодар» от поражения в Петербурге: «Если «Зенит» победит, то не отдаст чемпионство»
10:43
1
«Зенит» бьет пенальти чаще «Реала» и «Баварии»
10:29
29
Семин назвал рискованной стратегию «Краснодара»
10:03
6
В «Краснодаре» вступились за судей РПЛ
09:48
11
Мартынович определил сильнейшую команду РПЛ
09:39
1
«Очередная боль»: «Балтика» – о матче с «Пари НН»
00:47
4
Мостовой оценил значимость матча «Зенит» – «Краснодар»
00:18
2
