  • Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Сочи»: 12 апреля 2026

Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Сочи»: 12 апреля 2026

12 апреля, 12:52
1

Стали известны стартовые составы на матч 24-го тура чемпионата России, в котором сыграют ЦСКА и «Сочи». Игра состоится 12 апреля, начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

ЦСКА: Тороп, Гайич, Жоао Виктор, Данилов, Круговой, Баринов, Кисляк, Обляков, Козлов, Глебов, Лусиано.

Главный тренер: Фабио Челестини

«Сочи»: Дeгтев, Солдатенков, Литвинов, Макарчук, Заика, Марсело, Мухин, Коваленко, Игнатов, Фeдоров, Крамарич.

Главный тренер: Игорь Осинькин

Еще по теме:
Ветеран ЦСКА оскорбил Челестини, сравнив его с Карпиным 11
Мостового шокировал результат матча РПЛ: «Что это было?» 5
Обращение ЦСКА к болельщикам после поражения от «Сочи» 16
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Сочи ЦСКА
Интерес
1775994844
Какой состав, так и играют.
Главные новости
«Зенит» определился с заменой для Вендела
17:50
3
ФотоСамые дорогие футболисты мира с истекающими контрактами
17:00
2
Мостовой отреагировал на слова Абаскаля о его тренерской карьере
16:34
4
Пономарев выступил против возвращения Газзаева в ЦСКА
16:26
5
«Полный ноль»: Абаскаль вспомнил, как Месси учился в школе
16:10
1
Фото«Дельфин на рыбалке»: Соболев показал, как отдыхает на природе
15:34
11
«Локомотив» объявил о продлении контракта с летним новичком
15:17
«Как мамонты»: Пономарев заявил о вымирании нападающих в России
15:11
8
Три клуба РПЛ заинтересованы в Андраде – «Балтика» назвала цену
14:57
7
Абаскаль ответил, сможет ли он 100 раз начеканить мяч
14:50
5
Все новости
Все новости
Экс-защитник сборной России побывал в США: «Сбылась мечта детства»
17:58
Гасилин сравнил календари «Зенита» и «Краснодара» до конца сезона РПЛ
17:12
2
Главный тренер «Амкала» договорился с клубом РПЛ
16:48
Орлов прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ после матча «Зенит» – «Краснодар»
16:00
1
Фото«Дельфин на рыбалке»: Соболев показал, как отдыхает на природе
15:34
11
«Локомотив» объявил о продлении контракта с летним новичком
15:17
«Как мамонты»: Пономарев заявил о вымирании нападающих в России
15:11
8
Три клуба РПЛ заинтересованы в Андраде – «Балтика» назвала цену
14:57
7
Абаскаль ответил, сможет ли он 100 раз начеканить мяч
14:50
5
«Балтика» рискует лишиться ведущего защитника
14:28
2
Непомнящий объяснил, почему «Краснодар» не дожал «Зенит» после удаления
14:22
1
Агент Тюкавина назвал приоритетную страну для трансфера игрока
13:59
2
Основной защитник «Локомотива» высказался о будущем в клубе
13:50
В «Сочи» приняли решение по Осинькину
13:42
10
В «Родине» оценили вариант с приглашением Дзюбы
13:19
3
Абаскаль заявил об интересе клубов Серии A к Хлусевичу и Умярову
13:08
2
Назван игрок, который, вероятно, покинет ЦСКА
12:58
4
Пруцев ответил, вернется ли в «Спартак»
12:49
3
Экс-судья Федотов оценил назначение пенальти в матче ЦСКА – «Сочи»
12:41
3
Кордоба призвал изменить отношение к «Краснодару»
12:28
1
Тюкавин летом готов уйти из «Динамо» в европейский клуб
12:16
16
Абаскаль – об РПЛ: «Со «Спартаком» был 3-м, в более стабильном клубе возьму титул»
11:59
4
Три легионера «Балтики» могут пропустить матч с «Краснодаром»
11:47
4
Стало известно, в какой клуб, скорее всего, перейдет Дзюба
11:32
12
Соболев каждый день общается с бывшим тренером «Спартака»
10:52
4
Экс-судья Федотов оценил решения Карасева в игре «Зенит» – «Краснодар»
10:39
9
Агент Тюкавина назвал испанский клуб, который подходит игроку больше, чем «Реал»
10:27
4
В «Локомотиве» сказали, кто официально обращался за покупкой Батракова
10:16
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
