Стали известны стартовые составы на матч 24-го тура чемпионата России, в котором сыграют ЦСКА и «Сочи». Игра состоится 12 апреля, начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

ЦСКА: Тороп, Гайич, Жоао Виктор, Данилов, Круговой, Баринов, Кисляк, Обляков, Козлов, Глебов, Лусиано.

Главный тренер: Фабио Челестини

«Сочи»: Дeгтев, Солдатенков, Литвинов, Макарчук, Заика, Марсело, Мухин, Коваленко, Игнатов, Фeдоров, Крамарич.

Главный тренер: Игорь Осинькин

