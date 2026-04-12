Стали известны стартовые составы на матч 24-го тура чемпионата России, в котором сыграют ЦСКА и «Сочи». Игра состоится 12 апреля, начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
ЦСКА: Тороп, Гайич, Жоао Виктор, Данилов, Круговой, Баринов, Кисляк, Обляков, Козлов, Глебов, Лусиано.
Главный тренер: Фабио Челестини
«Сочи»: Дeгтев, Солдатенков, Литвинов, Макарчук, Заика, Марсело, Мухин, Коваленко, Игнатов, Фeдоров, Крамарич.
Главный тренер: Игорь Осинькин
Источник: «Бомбардир»