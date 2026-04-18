Пономарев жестко отреагировал на вердикт ЭСК РФС по матчу ЦСКА – «Сочи»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался о том, что экспертно-судейская комиссия РФС признала ошибку против армейцев в матче 24-го тура РПЛ с «Сочи».

Армейцы потерпели домашнее поражение со счетом 0:1.

Единственный гол на 11-й минуте забил Мартин Крамарич с пенальти.

«А толку-то, что ЭСК признала ошибку судей? Это всем изначально понятно было, что фола не было. Совсем уже обалдели со своим ВАР, из мухи слона делают. Чeрт-те что, безобразие.

Сидят там бездельники, ВАР смотрят. Обычный контакт был в штрафной, небольшой наступ. Я понимаю, если бы Жоао Виктор сделал большую накладку, но там контакт был незначительный в штрафной.

Хорошо, что признали ошибку, но ничего не поменяется после этого. Максимум судью на два-три матча накажут за это безобразие. Он испортил нам игру», – заявил Пономарeв.