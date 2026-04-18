  • Пономарев жестко отреагировал на вердикт ЭСК РФС по матчу ЦСКА – «Сочи»

Пономарев жестко отреагировал на вердикт ЭСК РФС по матчу ЦСКА – «Сочи»

18 апреля, 09:15
15

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался о том, что экспертно-судейская комиссия РФС признала ошибку против армейцев в матче 24-го тура РПЛ с «Сочи».

«А толку-то, что ЭСК признала ошибку судей? Это всем изначально понятно было, что фола не было. Совсем уже обалдели со своим ВАР, из мухи слона делают. Чeрт-те что, безобразие.

Сидят там бездельники, ВАР смотрят. Обычный контакт был в штрафной, небольшой наступ. Я понимаю, если бы Жоао Виктор сделал большую накладку, но там контакт был незначительный в штрафной.

Хорошо, что признали ошибку, но ничего не поменяется после этого. Максимум судью на два-три матча накажут за это безобразие. Он испортил нам игру», – заявил Пономарeв.

Еще по теме:
Чалову посоветовали закончить карьеру в 28 лет: «Не нужен никому бесплатно даже в ПФЛ» 5
Ветеран ЦСКА отреагировал на возможное назначение Талалаева 2
Пономарев выступил против возвращения Газзаева в ЦСКА 9
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Сочи ЦСКА Пономарев Владимир Цыганок Сергей
Комментарии (15)
subbotaspartak
1776494173
Очень, очень жёстко... Страшный мущчина.
Ответить
Дубина
1776494177
ВАР заточенный под зенит! У них и карточки убирают и линии офс.как им нужно двигабт когда надо позвать они не зовут потомушшшто фол очевидный.им можно бить с ног в живот локтями в голову и они этого там не видят! Но если дотронуться до цыгана падает держится за лицо то ВАР работает как нужно в сторону блох!! Позор вшам! Вся верхушка питарская! и пока они там сидят и играются с алешкиной игрушкой цыганской футбола не будет!!! ЗПРФ...
Ответить
Правдоруб100
1776494511
Оба должны прыгать вверх, но перед прыжком один другому на ногу становиться... То есть лишает его возможности прыгать. Чего не ясно? Это чистый пенальти!!! Пономарёв, надо истины добиваться, а не врать ради своих хотелок!!!!
Ответить
Cleaner
1776501462
Это СУДЬЯ помешал ЦСКА забить в ворота Сочи хотя бы ОДИН гол за два тайма??? Нет! Это ЦСКА сейчас в таком безобразном состоянии, что не может забить АУТСАЙДЕРУ за два тайма ни одного гола!!!...(((
Ответить
bset
1776501522
Кто что там испортил? Забивайте 2 гола и вопросов никаких нет. Или мы бы сейчас радовались тому, что матч с Сочи закончился бы 0:0? Я хочу видеть результаты команды на поле, а не в кабинетах.
Ответить
Красногвардейчик
1776501756
Весной ЦСКА просто убивают
Ответить
val69
1776502453
Невозможно испортить то, чего не было...
Ответить
boris63
1776503850
Ошибка судейская была спору нет, но Армейцы проиграли сами, такой команде забивать обязаны. Тут отмазки тренера вообще не принимаются, слюни тем более.
Ответить
Главные новости
Гурцкая раскрыл размер неустойки Челестини
08:09
1
Пьяный загул игрока «Локо», Кордобе грозит дисквалификация на матч со «Спартаком», Сафонов может вернуться в запас «ПСЖ» и другие новости
01:57
«Как можно его ставить?»: Бубнов возмущен судейским назначением на матч «Краснодара»
01:31
9
«Спартак» принял итоговое решение по будущему самого дорогого футболиста в истории клуба
01:17
3
Бубнов – о тренере РПЛ: «Он уже вконец оборзел»
00:44
7
Разбор судейства в матче «Краснодар» – «Балтика»
00:29
4
36-летний Кроос озвучил позицию по возобновлению карьеры
00:06
Шалимов прошелся по футболисту «Краснодара»: «Наитупейшая ошибка»
Вчера, 23:59
1
Видео«Локомотив» потроллил «Зенит» перед очным матчем
Вчера, 23:31
6
Бубнов отреагировал на странную выходку Евсеева
Вчера, 23:18
3
Все новости
Все новости
В «Спартаке» допустили назначение женщины-тренера
00:55
4
Разбор судейства в матче «Краснодар» – «Балтика»
00:29
4
Шалимов прошелся по футболисту «Краснодара»: «Наитупейшая ошибка»
Вчера, 23:59
1
Видео«Локомотив» потроллил «Зенит» перед очным матчем
Вчера, 23:31
6
Бубнов отреагировал на странную выходку Евсеева
Вчера, 23:18
3
Федотов назвал единственную судейскую ошибку в матче «Спартак» – «Ахмат»
Вчера, 22:54
2
Радимов встал на защиту Семака: «Не каждый так рискнет, правильно?»
Вчера, 22:46
6
ЦСКА не рассматривает назначение Талалаева
Вчера, 22:27
2
Бубнов высказался о провокационном поступке Кордобы
Вчера, 21:52
15
Мостовой дерзко ответил на слова Овчинникова, что его переклинило
Вчера, 21:42
6
Радимов комплиментарно высказался об игре «Спартака»
Вчера, 21:32
4
Решение Семака в матче с «Динамо Мх» назвали гениальным
Вчера, 21:24
3
В «Локомотиве» посоветовали Батракову уйти из клуба
Вчера, 21:19
4
ФотоРПЛ назвала лучшего игрока 25-го тура РПЛ
Вчера, 20:57
9
Карпукас отказался от нового контракта с «Локо» – его хочет подписать «Краснодар»
Вчера, 20:50
3
Талалаеву предрекли, что его когда-нибудь побьют
Вчера, 20:45
1
ЦСКА предложили назначить Галактионова, отступные тренера «Локо» – 60 миллионов
Вчера, 20:36
3
Журавель назвал серьезнейшее преимущество «Зенита» в чемпионской гонке
Вчера, 20:24
3
«Скрывать уже нечего»: экс-игрок ЦСКА – о Челестини
Вчера, 20:21
7
Федотов оценил провокационный жест Кордобы в адрес вратаря «Балтики»
Вчера, 20:12
7
Игрок основы «Динамо» выбыл до конца сезона из-за травмы
Вчера, 19:58
1
Экс-игрок «Зенита» и сборной России хочет сменить гражданство и выступать за Армению
Вчера, 19:52
14
Бубнов одним словом описал перепалку Талалаева с Радимовым
Вчера, 19:44
3
Радимов оценил новый лимит на легионеров в РПЛ
Вчера, 19:25
«Локомотив» уверен в крупной победе над «Зенитом» со счетом 3:0
Вчера, 19:14
16
Агент Ненахова высказался об алкогольной вечеринке игрока «Локо»
Вчера, 18:43
Соболев недоволен судейством в РПЛ: «Все меньше людей понимают, что происходит»
Вчера, 18:32
12
В КДК высказались о возможной дисквалификации Кордобы перед «Спартаком»
Вчера, 18:20
24
