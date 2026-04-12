Стали известны стартовые составы на матч 24-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Локомотив» и «Динамо» Махачкала. Игра состоится 12 апреля, начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Локомотив»: Митрюшкин, Ньямси, Монтес, Ненахов, Сильянов, Бакаев, Пруцев, Батраков, Карпукас, Руденко, Комличенко.

Главный тренер: Михаил Галактионов

«Динамо» Махачкала: Волк, Табидзе, Аззи, Ахмедов, Эль-Мубарик, Кагермазов, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Миро, Агаларов.

Главный тренер: Хасанби Биджиев

